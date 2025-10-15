Генсек ФСЭГ дал прогноз по росту спроса на природный газ

https://1prime.ru/20251015/gaz--863528812.html

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Спрос на природный газ в мире вырастет на 32% к 2050 году, а его доля в энергобалансе увеличится с 23% до 26%, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел во время выступления на Российской энергетической неделе. "После 2030 года возникнет потребность в дополнительных инвестициях и дополнительном расширении мощностей. Мы видим, что спрос вырастет на 32% к 2050 году, и доля природного газа с 23% до 26% в 2050 году", - сказал Хамел. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

