Генсек ФСЭГ дал прогноз по росту спроса на природный газ - 15.10.2025
Генсек ФСЭГ дал прогноз по росту спроса на природный газ
2025-10-15T10:19+0300
2025-10-15T10:19+0300
энергетика
газ
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Спрос на природный газ в мире вырастет на 32% к 2050 году, а его доля в энергобалансе увеличится с 23% до 26%, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел во время выступления на Российской энергетической неделе. "После 2030 года возникнет потребность в дополнительных инвестициях и дополнительном расширении мощностей. Мы видим, что спрос вырастет на 32% к 2050 году, и доля природного газа с 23% до 26% в 2050 году", - сказал Хамел. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
газ, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Газ, Российская энергетическая неделя — 2025
10:19 15.10.2025
 
Генсек ФСЭГ дал прогноз по росту спроса на природный газ

Генсек ФСЭГ Хамел: спрос на природный газ в мире вырастет на 32% к 2050 году

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Спрос на природный газ в мире вырастет на 32% к 2050 году, а его доля в энергобалансе увеличится с 23% до 26%, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел во время выступления на Российской энергетической неделе.
"После 2030 года возникнет потребность в дополнительных инвестициях и дополнительном расширении мощностей. Мы видим, что спрос вырастет на 32% к 2050 году, и доля природного газа с 23% до 26% в 2050 году", - сказал Хамел.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Генсек ОПЕК дал прогноз по росту мировых потребностей в энергоносителях
10:15
 
Энергетика Газ Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
