ФСЭГ ожидает новых рекордов спроса на газ

https://1prime.ru/20251015/gaz-863529773.html
2025-10-15T10:33+0300
2025-10-15T10:33+0300
энергетика
газ
фсэг
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) ожидает дальнейших рекордов спроса на газ, прогнозирует рост спроса в 2025 году на 1,6%, в 2026 - на 1,8%, сказал генеральный секретарь ФСЭГ Мохамед Хамел. "В 2024 году крайне важно подчеркнуть, что спрос на газ достиг рекордного уровня, и мы ожидаем, что этот спрос продолжит расти в этом году и составит около 1,6%, а в следующем году - 1,8%", - сказал он на Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
газ, фсэг, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Газ, ФСЭГ, Российская энергетическая неделя — 2025
10:33 15.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) ожидает дальнейших рекордов спроса на газ, прогнозирует рост спроса в 2025 году на 1,6%, в 2026 - на 1,8%, сказал генеральный секретарь ФСЭГ Мохамед Хамел.
"В 2024 году крайне важно подчеркнуть, что спрос на газ достиг рекордного уровня, и мы ожидаем, что этот спрос продолжит расти в этом году и составит около 1,6%, а в следующем году - 1,8%", - сказал он на Российской энергетической неделе.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Участок магистрального газопровода
Генсек ФСЭГ дал прогноз по росту спроса на природный газ
ЭнергетикаГазФСЭГРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
