ФСЭГ ожидает новых рекордов спроса на газ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) ожидает дальнейших рекордов спроса на газ, прогнозирует рост спроса в 2025 году на 1,6%, в 2026 - на 1,8%, сказал генеральный секретарь ФСЭГ Мохамед Хамел. "В 2024 году крайне важно подчеркнуть, что спрос на газ достиг рекордного уровня, и мы ожидаем, что этот спрос продолжит расти в этом году и составит около 1,6%, а в следующем году - 1,8%", - сказал он на Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
