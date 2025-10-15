https://1prime.ru/20251015/gaz-863529773.html

ФСЭГ ожидает новых рекордов спроса на газ

ФСЭГ ожидает новых рекордов спроса на газ - 15.10.2025, ПРАЙМ

ФСЭГ ожидает новых рекордов спроса на газ

Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) ожидает дальнейших рекордов спроса на газ, прогнозирует рост спроса в 2025 году на 1,6%, в 2026 - на 1,8%, сказал... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T10:33+0300

2025-10-15T10:33+0300

2025-10-15T10:33+0300

энергетика

газ

фсэг

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) ожидает дальнейших рекордов спроса на газ, прогнозирует рост спроса в 2025 году на 1,6%, в 2026 - на 1,8%, сказал генеральный секретарь ФСЭГ Мохамед Хамел. "В 2024 году крайне важно подчеркнуть, что спрос на газ достиг рекордного уровня, и мы ожидаем, что этот спрос продолжит расти в этом году и составит около 1,6%, а в следующем году - 1,8%", - сказал он на Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

https://1prime.ru/20251015/gaz--863528812.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, фсэг, российская энергетическая неделя — 2025