Биржевые цены на газ в Европе стабильны в среду

Биржевые цены на газ в Европе в среду стабильны, оставаясь у отметки в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 15.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду стабильны, оставаясь у отметки в 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 380,8 доллара (+0,1%). А по состоянию на 11.12 мск их стоимость составляла 380,2 доллара (-0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 380,4 долларов за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

