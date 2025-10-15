https://1prime.ru/20251015/gaz-863558546.html

Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере

Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере - 15.10.2025, ПРАЙМ

Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в рамках Российской энергетической недели, обсудили сотрудничество в газовой... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T17:36+0300

2025-10-15T17:36+0300

2025-10-15T17:36+0300

энергетика

газ

россия

венгрия

алексей миллер

петер сийярто

газпром

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_b1f3133ef5151e557a49869e94cc65c8.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в рамках Российской энергетической недели, обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщил "Газпром". "В рамках Российской энергетической недели состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

https://1prime.ru/20251015/gazprom-863544788.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, венгрия, алексей миллер, петер сийярто, газпром, российская энергетическая неделя — 2025