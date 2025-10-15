Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере - 15.10.2025
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в рамках Российской энергетической недели, обсудили сотрудничество в газовой... | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в рамках Российской энергетической недели, обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщил "Газпром". "В рамках Российской энергетической недели состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
17:36 15.10.2025
 
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере

Миллер и Сийярто обсудили сотрудничество в газовой сфере

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа
Емкости для хранения сжиженного газа - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Емкости для хранения сжиженного газа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в рамках Российской энергетической недели, обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщил "Газпром".
"В рамках Российской энергетической недели состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Вывеска на офисе ПАО Газпром на Московском проспекте в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
"Газпром" нарастил поставки газа в Китай на 27%
