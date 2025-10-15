https://1prime.ru/20251015/gaz-863558546.html
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в рамках Российской энергетической недели, обсудили сотрудничество в газовой... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T17:36+0300
2025-10-15T17:36+0300
2025-10-15T17:36+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
алексей миллер
петер сийярто
газпром
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_b1f3133ef5151e557a49869e94cc65c8.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в рамках Российской энергетической недели, обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщил "Газпром". "В рамках Российской энергетической недели состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
https://1prime.ru/20251015/gazprom-863544788.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_8bba359527cdd74e11580e5e71aa3831.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, венгрия, алексей миллер, петер сийярто, газпром, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Алексей Миллер, Петер Сийярто, Газпром, Российская энергетическая неделя — 2025
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере
Миллер и Сийярто обсудили сотрудничество в газовой сфере