"Газпром" нарастил поставки газа в Китай на 27% - 15.10.2025
"Газпром" нарастил поставки газа в Китай на 27%
2025-10-15T13:55+0300
2025-10-15T13:55+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Газпром" в январе-сентябре 2025 года увеличил поставки газа на внутренний рынок на 2,8%, а в Китай – более чем на 27%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Серьезное влияние (на рост показателя EBITDA – ред.) оказали приросты объемов поставок природного газа на внутренний рынок на 2,8%, а в КНР – более 27%", – приводятся слова Садыгова в сообщении в Telegram-канале компании. EBITDA "Газпрома", по предварительным данным, за девять месяцев увеличилась на 37% и превысила 2,1 триллиона рублей.
13:55 15.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин
Вывеска на офисе ПАО Газпром на Московском проспекте в Санкт-Петербурге
Вывеска на офисе ПАО "Газпром" на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Газпром" в январе-сентябре 2025 года увеличил поставки газа на внутренний рынок на 2,8%, а в Китай – более чем на 27%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
"Серьезное влияние (на рост показателя EBITDA – ред.) оказали приросты объемов поставок природного газа на внутренний рынок на 2,8%, а в КНР – более 27%", – приводятся слова Садыгова в сообщении в Telegram-канале компании.
EBITDA "Газпрома", по предварительным данным, за девять месяцев увеличилась на 37% и превысила 2,1 триллиона рублей.
