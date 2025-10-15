https://1prime.ru/20251015/gazprom-863544788.html
"Газпром" нарастил поставки газа в Китай на 27%
2025-10-15T13:55+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Газпром" в январе-сентябре 2025 года увеличил поставки газа на внутренний рынок на 2,8%, а в Китай – более чем на 27%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Серьезное влияние (на рост показателя EBITDA – ред.) оказали приросты объемов поставок природного газа на внутренний рынок на 2,8%, а в КНР – более 27%", – приводятся слова Садыгова в сообщении в Telegram-канале компании. EBITDA "Газпрома", по предварительным данным, за девять месяцев увеличилась на 37% и превысила 2,1 триллиона рублей.
