Комитет ГД поддержал внесение изменений в закон об ОМС для мигрантов

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается внести изменения в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ", в частности, выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 29 сентября. Согласно документу, предлагается выдавать полис ОМС трудовым мигрантам только в случае, если они легально трудятся в России и накопили пять лет страхового стажа, вместо трех, как это действует в настоящее время. Другим изменением предлагается дать право главам субъектов РФ исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС. Как ранее рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС. Законопроектом также предлагается закрепить особенности порядка финансового обеспечения оказания медицинской помощи застрахованным лицам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в числе прочего в части установления размера коэффициента дифференциации, используемого для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, определения численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, установления коэффициента дифференциации, необходимого для расчета субвенции. Кроме того, согласно тексту законопроекта, Соцфонд РФ будет обязан оперативно - не позднее следующего дня - информировать фонд ОМС об изменениях в статусе "работающий" или "неработающий" у трудовых мигрантов, а также о достижении страхового стажа не менее пяти лет, исчисляемого в соответствии с законодательством о страховых пенсиях. Отмечается, что это не касается высококвалифицированных специалистов, основанием для уведомления об изменении статуса станут данные о начале или окончании трудовых отношений. Документом предусматривается право на получение единовременной субсидии на покупку жилья для работников фонда ОМС. Уточняется, что субсидия предоставляется один раз за все время работы в Фонде, в порядке, установленном правительством РФ, её выплата финансируется из бюджета, предназначенного для текущих расходов Фонда. Эта мера компенсирует ограничения и запреты, которые накладывает на них антикоррупционное и трудовое законодательство.
11:28 15.10.2025
 
Комитет ГД поддержал внесение изменений в закон об ОМС для мигрантов

В ГД поддержали выдачу ОМС трудовым мигрантам только с пятилетним стажем

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается внести изменения в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ", в частности, выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 29 сентября.
Согласно документу, предлагается выдавать полис ОМС трудовым мигрантам только в случае, если они легально трудятся в России и накопили пять лет страхового стажа, вместо трех, как это действует в настоящее время.
Другим изменением предлагается дать право главам субъектов РФ исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.
Как ранее рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС.
Законопроектом также предлагается закрепить особенности порядка финансового обеспечения оказания медицинской помощи застрахованным лицам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в числе прочего в части установления размера коэффициента дифференциации, используемого для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, определения численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, установления коэффициента дифференциации, необходимого для расчета субвенции.
Кроме того, согласно тексту законопроекта, Соцфонд РФ будет обязан оперативно - не позднее следующего дня - информировать фонд ОМС об изменениях в статусе "работающий" или "неработающий" у трудовых мигрантов, а также о достижении страхового стажа не менее пяти лет, исчисляемого в соответствии с законодательством о страховых пенсиях. Отмечается, что это не касается высококвалифицированных специалистов, основанием для уведомления об изменении статуса станут данные о начале или окончании трудовых отношений.
Документом предусматривается право на получение единовременной субсидии на покупку жилья для работников фонда ОМС. Уточняется, что субсидия предоставляется один раз за все время работы в Фонде, в порядке, установленном правительством РФ, её выплата финансируется из бюджета, предназначенного для текущих расходов Фонда. Эта мера компенсирует ограничения и запреты, которые накладывает на них антикоррупционное и трудовое законодательство.
В России предложили изменить правила выдачи полиса ОМС трудовым мигрантам
29 сентября, 13:40
 
