Комитет ГД отклонил проект о повышении стипендий до прожиточного минимума - 15.10.2025
Комитет ГД отклонил проект о повышении стипендий до прожиточного минимума
Комитет ГД отклонил проект о повышении стипендий до прожиточного минимума
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию рекомендовал Думе отклонить законопроект о повышении размера государственных стипендий до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России, передает корреспондент РИА Новости. Проектом предлагается установить, что размер государственных стипендий, назначаемых студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не может быть ниже установленной в соответствии с федеральным законом величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации. В документе уточняется, что с 1 сентября 2024 года в России минимальный размер государственной академической стипендии для студентов вузов составляет 2067 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования – 539 рублей, государственной социальной стипендии для социально незащищенных студентов в вузах – 3104 рубля, а в ссузах – 809 рублей. Отмечается, что суммы стипендий в настоящее время не отвечают тем целям, ради которых, в соответствии с федеральным законодательством, они введены.
12:11 15.10.2025
 
Комитет ГД отклонил проект о повышении стипендий до прожиточного минимума

Комитет ГД не поддержал проект о повышении стипендий до прожиточного минимума

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию рекомендовал Думе отклонить законопроект о повышении размера государственных стипендий до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России, передает корреспондент РИА Новости.
Проектом предлагается установить, что размер государственных стипендий, назначаемых студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не может быть ниже установленной в соответствии с федеральным законом величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации.
В документе уточняется, что с 1 сентября 2024 года в России минимальный размер государственной академической стипендии для студентов вузов составляет 2067 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования – 539 рублей, государственной социальной стипендии для социально незащищенных студентов в вузах – 3104 рубля, а в ссузах – 809 рублей. Отмечается, что суммы стипендий в настоящее время не отвечают тем целям, ради которых, в соответствии с федеральным законодательством, они введены.
Комитет Госдумы поддержал проект о повышении МРОТ
