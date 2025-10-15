https://1prime.ru/20251015/gd--863552294.html
ГД рекомендовала проработать введение карты российского соотечественника
2025-10-15T16:05+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума рекомендует правительству РФ проработать введение "карты российского соотечественника", сказано в проекте заявления палаты парламента, которое размещено в думской электронной базе. В Госдуму в среду был внесен проект заявления ГД о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. "Рекомендовать правительству Российской Федерации… проработать дополнительные инструменты поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе правового режима репатриации, повышения эффективности государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, введение "карты российского соотечественника" и проинформировать Государственную думу в срок до 1 декабря 2025 года об этой работе", - сказано в документе.
