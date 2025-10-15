Комитет ГД одобрил уточнение идентификации по долгосрочным сбережениям

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-15T09:39+0300
2025-10-15T09:40+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий правила идентификации выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц. На рассмотрение Думы его планируется вынести 21 октября. Согласно законопроекту, финансовые организации будут идентифицировать выгодоприобретателей по таким договорам перед началом выплат по ним, а не при их заключении. Предлагаемые изменения идентичны действующим правилам идентификации по договорам страхования. Исключение сделано лишь для случаев, когда у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он разработан в целях совершенствования процедур идентификации выгодоприобретателей по договорам НПО и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц. Правительство РФ поддерживает законопроект, полагая, что его принятие будет способствовать повышению уровня достоверности идентификационных сведений. Кабмин обращает внимание, что соответствующие договора заключаются на длительный срок, при этом у заключившего их лица есть право на замену выгодоприобретателя. Таким образом, лица, идентифицированные в таком статусе в момент заключения договора, и лица, получающие выплаты по истечении срока его действия, могут различаться. "В связи с этим однозначная идентификация выгодоприобретателя по таким договорам возможна только непосредственно перед осуществлением выплаты", - отмечается в официальном отзыве правительства на законопроект.
бизнес, россия, рф, анатолий аксаков, госдума, дума, нпо
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Анатолий Аксаков, Госдума, Дума, НПО
09:39 15.10.2025 (обновлено: 09:40 15.10.2025)
 
Комитет ГД одобрил уточнение идентификации по долгосрочным сбережениям

В Госдуме одобрили проект об идентификации выгодоприобретателей по договорам НПО

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий правила идентификации выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц. На рассмотрение Думы его планируется вынести 21 октября.
Согласно законопроекту, финансовые организации будут идентифицировать выгодоприобретателей по таким договорам перед началом выплат по ним, а не при их заключении. Предлагаемые изменения идентичны действующим правилам идентификации по договорам страхования.
Исключение сделано лишь для случаев, когда у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он разработан в целях совершенствования процедур идентификации выгодоприобретателей по договорам НПО и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц.
Правительство РФ поддерживает законопроект, полагая, что его принятие будет способствовать повышению уровня достоверности идентификационных сведений.
Кабмин обращает внимание, что соответствующие договора заключаются на длительный срок, при этом у заключившего их лица есть право на замену выгодоприобретателя. Таким образом, лица, идентифицированные в таком статусе в момент заключения договора, и лица, получающие выплаты по истечении срока его действия, могут различаться.
"В связи с этим однозначная идентификация выгодоприобретателя по таким договорам возможна только непосредственно перед осуществлением выплаты", - отмечается в официальном отзыве правительства на законопроект.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Рынок сбережений физлиц в январе-сентябре вырос на семь процентов
13 октября, 09:04
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФАнатолий АксаковГосдумаДумаНПО
 
 
