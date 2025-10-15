https://1prime.ru/20251015/gd-863525329.html

Комитет ГД одобрил уточнение идентификации по долгосрочным сбережениям

Комитет ГД одобрил уточнение идентификации по долгосрочным сбережениям - 15.10.2025

Комитет ГД одобрил уточнение идентификации по долгосрочным сбережениям

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий правила идентификации выгодоприобретателей по договорам... | 15.10.2025, ПРАЙМ

экономика

бизнес

россия

рф

анатолий аксаков

госдума

дума

нпо

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий правила идентификации выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц. На рассмотрение Думы его планируется вынести 21 октября. Согласно законопроекту, финансовые организации будут идентифицировать выгодоприобретателей по таким договорам перед началом выплат по ним, а не при их заключении. Предлагаемые изменения идентичны действующим правилам идентификации по договорам страхования. Исключение сделано лишь для случаев, когда у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он разработан в целях совершенствования процедур идентификации выгодоприобретателей по договорам НПО и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц. Правительство РФ поддерживает законопроект, полагая, что его принятие будет способствовать повышению уровня достоверности идентификационных сведений. Кабмин обращает внимание, что соответствующие договора заключаются на длительный срок, при этом у заключившего их лица есть право на замену выгодоприобретателя. Таким образом, лица, идентифицированные в таком статусе в момент заключения договора, и лица, получающие выплаты по истечении срока его действия, могут различаться. "В связи с этим однозначная идентификация выгодоприобретателя по таким договорам возможна только непосредственно перед осуществлением выплаты", - отмечается в официальном отзыве правительства на законопроект.

рф

бизнес, россия, рф, анатолий аксаков, госдума, дума, нпо