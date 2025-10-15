https://1prime.ru/20251015/gosduma-863514582.html

Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год

Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год - 15.10.2025, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год

Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, который представит министр финансов РФ... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T00:19+0300

2025-10-15T00:19+0300

2025-10-15T00:19+0300

экономика

финансы

россия

рф

антон силуанов

госдума

минфин

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863514582.jpg?1760476751

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов. Документ внесен правительством РФ. Он подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития РФ за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Минфин неоднократно отмечал, что приоритетом бюджета является выполнение всех социальных обязательств. Общий объем доходов бюджета на 2025 год по сравнению с ранее утвержденными уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов бюджета сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% ВВП до 2,6% ВВП. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Он считает, что предлагаемые в нем изменения "позволяют профинансировать приоритеты бюджетной политики и будут способствовать своевременному исполнению" поручений президента РФ. Комитет обращает внимание на снижение доли нефтегазовых доходов федерального бюджета в общем объеме доходов с 30,3% в 2024 году до 23,3% в 2025 году, что "показывает снижение зависимости государственных финансов и возможностей бюджетной политики от влияния внешней конъюнктуры". Согласно материалам к законопроекту, прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец 2025 года составит 13,637 триллиона рублей, или 6,3% ВВП. Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. При этом использовать средства ФНБ на финансирование дефицита в 2025 году не планируется.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, антон силуанов, госдума, минфин, банк россия