Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов.
Документ внесен правительством РФ. Он подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития РФ за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Минфин неоднократно отмечал, что приоритетом бюджета является выполнение всех социальных обязательств.
Общий объем доходов бюджета на 2025 год по сравнению с ранее утвержденными уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов бюджета сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% ВВП до 2,6% ВВП.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Он считает, что предлагаемые в нем изменения "позволяют профинансировать приоритеты бюджетной политики и будут способствовать своевременному исполнению" поручений президента РФ.
Комитет обращает внимание на снижение доли нефтегазовых доходов федерального бюджета в общем объеме доходов с 30,3% в 2024 году до 23,3% в 2025 году, что "показывает снижение зависимости государственных финансов и возможностей бюджетной политики от влияния внешней конъюнктуры".
Согласно материалам к законопроекту, прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец 2025 года составит 13,637 триллиона рублей, или 6,3% ВВП. Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. При этом использовать средства ФНБ на финансирование дефицита в 2025 году не планируется.
