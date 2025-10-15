https://1prime.ru/20251015/granitsa-863554892.html

На границе России и Казахстана скопились тысячи фур

На границе России и Казахстана скопились тысячи фур - 15.10.2025, ПРАЙМ

На границе России и Казахстана скопились тысячи фур

На границе между Казахстаном и Россией из-за усиления таможенного контроля возникли многокилометровые очереди, в которых скопилось около 2,5 тысячи грузовиков,... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T16:28+0300

2025-10-15T16:28+0300

2025-10-15T16:28+0300

россия

казахстан

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862544290_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31389901f24a207bd166703152699278.jpg

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. На границе между Казахстаном и Россией из-за усиления таможенного контроля возникли многокилометровые очереди, в которых скопилось около 2,5 тысячи грузовиков, пишет Lenta.ru.По данным источника, проблемы начались еще в середине сентября, когда казахстанские таможенники стали более тщательно проверять грузы, содержащие электронику, дроны и товары западных брендов. Ситуация усугубилась закрытием пропускных пунктов на границе с Китаем во время китайских национальных праздников.Логистические компании указали на то, что из-за этих задержек сроки доставки увеличились на 3–5 дней, что привело к росту транспортных тарифов и поиску новых маршрутов через границу России и Китая, сообщается в материале.Издание также информирует, что на границе между Китаем и Казахстаном образовалась очередь из примерно десяти тысяч грузовиков. Сейчас власти ведут переговоры об увеличении количества разрешений на перевозку грузов, что может помочь в решении сложившейся проблемы.

https://1prime.ru/20250929/gruz-862939868.html

казахстан

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, китай