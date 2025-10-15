Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На границе России и Казахстана скопились тысячи фур - 15.10.2025
На границе России и Казахстана скопились тысячи фур
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. На границе между Казахстаном и Россией из-за усиления таможенного контроля возникли многокилометровые очереди, в которых скопилось около 2,5 тысячи грузовиков, пишет Lenta.ru.По данным источника, проблемы начались еще в середине сентября, когда казахстанские таможенники стали более тщательно проверять грузы, содержащие электронику, дроны и товары западных брендов. Ситуация усугубилась закрытием пропускных пунктов на границе с Китаем во время китайских национальных праздников.Логистические компании указали на то, что из-за этих задержек сроки доставки увеличились на 3–5 дней, что привело к росту транспортных тарифов и поиску новых маршрутов через границу России и Китая, сообщается в материале.Издание также информирует, что на границе между Китаем и Казахстаном образовалась очередь из примерно десяти тысяч грузовиков. Сейчас власти ведут переговоры об увеличении количества разрешений на перевозку грузов, что может помочь в решении сложившейся проблемы.
16:28 15.10.2025
 
На границе России и Казахстана скопились тысячи фур

На границе России и Казахстана возникла пробка из 2,5 тысячи грузовиков

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. На границе между Казахстаном и Россией из-за усиления таможенного контроля возникли многокилометровые очереди, в которых скопилось около 2,5 тысячи грузовиков, пишет Lenta.ru.
По данным источника, проблемы начались еще в середине сентября, когда казахстанские таможенники стали более тщательно проверять грузы, содержащие электронику, дроны и товары западных брендов. Ситуация усугубилась закрытием пропускных пунктов на границе с Китаем во время китайских национальных праздников.
Логистические компании указали на то, что из-за этих задержек сроки доставки увеличились на 3–5 дней, что привело к росту транспортных тарифов и поиску новых маршрутов через границу России и Китая, сообщается в материале.
Издание также информирует, что на границе между Китаем и Казахстаном образовалась очередь из примерно десяти тысяч грузовиков. Сейчас власти ведут переговоры об увеличении количества разрешений на перевозку грузов, что может помочь в решении сложившейся проблемы.
