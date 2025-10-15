https://1prime.ru/20251015/granitsa-863554892.html
На границе России и Казахстана скопились тысячи фур
2025-10-15T16:28+0300
россия
казахстан
китай
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. На границе между Казахстаном и Россией из-за усиления таможенного контроля возникли многокилометровые очереди, в которых скопилось около 2,5 тысячи грузовиков, пишет Lenta.ru.По данным источника, проблемы начались еще в середине сентября, когда казахстанские таможенники стали более тщательно проверять грузы, содержащие электронику, дроны и товары западных брендов. Ситуация усугубилась закрытием пропускных пунктов на границе с Китаем во время китайских национальных праздников.Логистические компании указали на то, что из-за этих задержек сроки доставки увеличились на 3–5 дней, что привело к росту транспортных тарифов и поиску новых маршрутов через границу России и Китая, сообщается в материале.Издание также информирует, что на границе между Китаем и Казахстаном образовалась очередь из примерно десяти тысяч грузовиков. Сейчас власти ведут переговоры об увеличении количества разрешений на перевозку грузов, что может помочь в решении сложившейся проблемы.
казахстан
китай
