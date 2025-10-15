https://1prime.ru/20251015/ikao-863540335.html

В МИД прокомментировали включение России в план проверки ИКАО

В МИД прокомментировали включение России в план проверки ИКАО - 15.10.2025, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали включение России в план проверки ИКАО

Россия удивлена ее включением в план полномасштабной проверки авиационной безопасности ИКАО в 2026 году и не исключает, что выводы иностранных аудиторов будут... | 15.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия удивлена ее включением в план полномасштабной проверки авиационной безопасности ИКАО в 2026 году и не исключает, что выводы иностранных аудиторов будут политизированными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам Захаровой, ИКАО внесла Россию в план проверок на 2026 год в рамках механизма непрерывного мониторинга универсальной программы ИКАО по проведению проверок в сфере авиационной безопасности. Захарова напомнила, что в ходе таких проверок экспертами ИКАО оценивается способность того или иного государства обеспечить надлежащий контроль за деятельностью в области авиационной безопасности и соблюдение стандартов ИКАО. "Выбор нашей страны в качестве объекта полномасштабной проверки в 2026 году наряду с имеющимися другими вариантами указывает на высокую долю вероятности принятия по результатам аудита необоснованных политизированных решений. Кроме того, мы не исключаем, что при предоставлении иностранным аудиторам сведений о антитеррористической защищенности комплекса нашей страны существует вероятность использования полученной в ходе так называемой проверки информации в ущерб безопасности нашего государства", - сказала Захарова. По словам официального представителя МИД, в целом частота проведения таких проверок членов ИКАО варьируется от 3 до 10 лет в зависимости от оценки рисков каждого государства, а проверки могут проходить как в полномасштабном формате с выездом аудиторов в проверяемое государство, так и в упрощенном документальном формате. "Ранее наша страна проходила полномасштабные проверки в 2006, 2011, 2019 году с высокими оценками. Не все авиационные державы имеют такие высокие оценки, как у России. Посмотрим на конкретных примерах: США по результатам проведенной в 2023 году аудита ИКАО степень соблюдения стандартов этой структуры составляет 70.67%, а у России такой показатель выше - 89.74%", - сказала Захарова. Она также подчеркнула, что согласно выпущенному в начале 2025 года календарю ИКАО, проверка России ни в текущем году, ни в следующем 2026 году не планировалась. "Вместе с тем, в конце июня в соответствии с поступившим новым бюллетенем Россию включили в план проверок на 2026 год, при этом из плана исключили государства, проходившие проверки в период с 2018-2019 и с более низким результатом, чем у России", - сказала Захарова.

