Индекс потребительских цен Китая в сентябре снизился на 0,3%

2025-10-15T05:50+0300
ПЕКИН, 15 окт – ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в сентябре снизился на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР.
По итогам девяти месяцев года показатель в годовом исчислении снизился на 0,1%.
CPI в городах в сентябре в годовом выражении упал на 0,2%, а в сельской местности - на 0,5%. Цены на продовольственные товары по сравнению с сентябрем 2024 года упали на 4,4%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,7%, цены на потребительские товары упали на 0,8%, услуги подорожали на 0,6%.
Цены на свежие фрукты в сентябре в годовом выражении снизились на 4,2%, овощи и зелень подешевели на 13,7%, цены на мясо упали на 8,4%, в том числе свинина подешевела на 17%. Продукция водного промысла подорожала на 0,9%, яйца подешевели на 11,9%, молочная продукция подешевела на 1,4%, цены на алкоголь упали на 2,6%.
Услуги здравоохранения в сентябре выросли на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия повысились на 0,8%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 2%.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в сентябре в годовом выражении снизился на 2,3%.
Согласно официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%.
С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%, и по итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а также в июле 2025 года. Дефляция была зафиксирована - в июле, октябре и ноябре прошлого года, а также с февраля по май и в августе 2025 года.
