Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/indeksy-863541546.html
Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях
Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях - 15.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях
Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду благодаря позитивной динамике отдельных эмитентов, свидетельствуют данные торгов. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T13:15+0300
2025-10-15T13:15+0300
экономика
рынок
торги
индексы
европа
германия
dax
lvmh
asml
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду благодаря позитивной динамике отдельных эмитентов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.03 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,42% относительно предыдущего закрытия, до 9 413,25 пункта; французский CAC 40 поднимается на 2,61%, до 8 126,38 пункта, немецкий DAX - на 0,26%, до 24 294,32 пункта. На рост французского индекса оказывают влияние акции производителя предметов роскоши LVMH, которые поднимаются в цене на 14,47% после выхода финансовой отчетности компании, согласно которой органический рост квартальной выручки составил 1% в третьем квартале. И акции других компаний сектора также резко дорожают: Kering - на 7,2%, Hermes - на 7,4%. Также бумаги нидерландского производителя полупроводников ASML в Германии дорожают более чем на 3,4%. Он сообщил о чистых заказах за квартал в 5,3 миллиарда евро (6,2 миллиарда долларов), что выше ожиданий аналитиков в 4,9 миллиарда евро (5,7 миллиарда долларов). В среду также Евростатом были опубликованы данные промышленного производства в еврозоне. Объем промпроизводства в еврозоне в августе сократился на 1,2% в месячном выражении, а в годовом - вырос на 1,1%. Прогнозировалось снижение показателя на 1,6% в месячном выражении, а в годовом - уменьшение на 0,7%.
https://1prime.ru/20251015/atr--863540637.html
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, европа, германия, dax, lvmh, asml
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX, LVMH, ASML
13:15 15.10.2025
 
Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях

Фондовые индексы Европы преимущественно растут на корпоративных новостях

© flickr.com / jam_90sЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
© flickr.com / jam_90s
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду благодаря позитивной динамике отдельных эмитентов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.03 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,42% относительно предыдущего закрытия, до 9 413,25 пункта; французский CAC 40 поднимается на 2,61%, до 8 126,38 пункта, немецкий DAX - на 0,26%, до 24 294,32 пункта.
На рост французского индекса оказывают влияние акции производителя предметов роскоши LVMH, которые поднимаются в цене на 14,47% после выхода финансовой отчетности компании, согласно которой органический рост квартальной выручки составил 1% в третьем квартале. И акции других компаний сектора также резко дорожают: Kering - на 7,2%, Hermes - на 7,4%.
Также бумаги нидерландского производителя полупроводников ASML в Германии дорожают более чем на 3,4%. Он сообщил о чистых заказах за квартал в 5,3 миллиарда евро (6,2 миллиарда долларов), что выше ожиданий аналитиков в 4,9 миллиарда евро (5,7 миллиарда долларов).
В среду также Евростатом были опубликованы данные промышленного производства в еврозоне. Объем промпроизводства в еврозоне в августе сократился на 1,2% в месячном выражении, а в годовом - вырос на 1,1%. Прогнозировалось снижение показателя на 1,6% в месячном выражении, а в годовом - уменьшение на 0,7%.
Здание Шанхайской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Фондовые индексы АТР в среду выросли после снижения днем ранее
12:59
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЕВРОПАГЕРМАНИЯDAXLVMHASML
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала