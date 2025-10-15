https://1prime.ru/20251015/indeksy-863541546.html

Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях

Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях - 15.10.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях

15.10.2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду благодаря позитивной динамике отдельных эмитентов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.03 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,42% относительно предыдущего закрытия, до 9 413,25 пункта; французский CAC 40 поднимается на 2,61%, до 8 126,38 пункта, немецкий DAX - на 0,26%, до 24 294,32 пункта. На рост французского индекса оказывают влияние акции производителя предметов роскоши LVMH, которые поднимаются в цене на 14,47% после выхода финансовой отчетности компании, согласно которой органический рост квартальной выручки составил 1% в третьем квартале. И акции других компаний сектора также резко дорожают: Kering - на 7,2%, Hermes - на 7,4%. Также бумаги нидерландского производителя полупроводников ASML в Германии дорожают более чем на 3,4%. Он сообщил о чистых заказах за квартал в 5,3 миллиарда евро (6,2 миллиарда долларов), что выше ожиданий аналитиков в 4,9 миллиарда евро (5,7 миллиарда долларов). В среду также Евростатом были опубликованы данные промышленного производства в еврозоне. Объем промпроизводства в еврозоне в августе сократился на 1,2% в месячном выражении, а в годовом - вырос на 1,1%. Прогнозировалось снижение показателя на 1,6% в месячном выражении, а в годовом - уменьшение на 0,7%.

