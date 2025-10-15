Куда вложить 50, 100 и 500 тысяч рублей в 2025 году

https://1prime.ru/20251015/investitsii-863217289.html

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вопрос "куда вложить деньги" звучит у инвесторов всех уровней, но чаще всего - у тех, кто только начинает. Важно понимать: одинаковой "универсальной таблетки" не существует. То, что работает для портфеля в 500 тысяч, не подходит, если у вас последние 50 тысяч, которые могут понадобиться в любой момент.50 000 рублей — сохраняем и защищаемЭто не инвестиции, а резерв. Главное — не потерять деньги и иметь возможность снять их в любой момент.Подходящие варианты:• Накопительные счета или вклады с гибким снятиемПоложите 50 тысяч на накопительный счет или короткий вклад (3-6 месяцев) в надежном банке, например, Сбербанк или ВТБ. Доходность — до 15-16% годовых, иногда до 18% на акциях.Плюсы: Просто открыть через приложение, деньги застрахованы до 1,4 млн рублей.Минусы: Ставки могут упасть к 2026 году.• Золото через обезличенные металлические счета (ОМС)Купите 4-5 граммов золота через ОМС в банке• Плюсы: Защищает от обесценивания рубля, цена может вырасти на 10-20%. Легко продать через приложение.Минусы: Нет процентов, цена может упасть на 10-15% за месяц. Есть комиссия при продаже (0.5-1%). Подходит, если не трогать деньги 1-2 года.Не подходят:• Акции, ПИФы, ETF, криптовалюта. Эти инструменты могут упасть на 10-20% за неделю. Если деньги понадобятся срочно, рискуете потерять часть суммы.Совет для новичка: Положите все 50 тысяч на накопительный счет — это безопасно и просто. Если готовы ждать год, добавьте 20 тысяч в золото для защиты от инфляции. Ожидаемый доход: 6-8 тысяч за год, но с учетом инфляции реально меньше.100 000 рублей — пробуем инвестироватьС такой суммой можно начать инвестировать, сохраняя часть денег в ликвидных инструментах. Цель — баланс между доходом и доступностью.Подходящие варианты:• Облигации федерального займа (ОФЗ) или короткие корпоративные облигацииВложите 70 тысяч в ОФЗ или облигации компаний с высоким рейтингом (А+, например, Газпром или Роснефть). Доходность — 15-18% годовых.Плюсы: Надежно (ОФЗ — гарантия государства), регулярные купоны (выплаты раз в 3-6 месяцев), можно продать за 1-2 дня.Минусы: Нужно открыть брокерский счет. Если продать раньше срока, доход может быть ниже. Новичку инвестиции в облигации могут показаться сложными.• ПИФы или ETF на индекс МосбиржиМожно рассмотреть биржевые фонды, который повторяет индекс Мосбиржи (например, SBMX или EQMX). Доходность может составить до 20-25%.Плюсы: Не нужно выбирать акции, диверсификация (фонд владеет десятками компаний), низкий вход от 1 тысячи.Минусы: Цена может упасть на 5-10% за месяцНе подходят:• Акции отдельных компаний и крипта. Слишком рискованно для новичка — можно потерять 20-30% при резком падении рынка.Совет для новичка: Разделите: 70% в ОФЗ (стабильность), 30% в фонды (рост). Откройте брокерский счет и начните с малого.500 000 рублей — строим портфельПолмиллиона — это уже капитал, с которым можно планировать на 3-5 лет, балансируя доходность, риски и ликвидность. Цель — стабильный доход и рост.Пример портфеля:• Облигации (ОФЗ и корпоративные)200 тысяч в ОФЗ и корпоративные облигации с рейтингом А+ (например, Лукойл, Сбер). Доходность — 15-18% годовых.Плюсы: Стабильный доход, низкий риск, можно продать для докупки акций на просадке.Минусы: Если держать до погашения (2-3 года), деньги заморожены. Нужен брокерский счет.• Дивидендные акции российских компаний150 тысяч в акции компаний стабильно выплачивающие дивиденды (Лукойл, МТС, НЛМК). Дивидендная доходность — 9-15%.Плюсы: Регулярные дивиденды + рост цены при снижении ставок ЦБ. Минусы: Цена акций может упасть на 10-20% за месяц. Нужны базовые знания рынка.• Накопительный счет или вклад100 тысяч на накопительный счет под 14-15%.Плюсы: Деньги доступны, застрахованы, можно использовать для докупки активов при падении рынка.Минусы: Доход ниже, чем у облигаций или акций.Пример: Накопительный счет в ВТБ под 15%.• Золото через фонды или ОМС50 тысяч в золотой фонд (например GOLD) или ОМС.Плюсы: Защита от инфляции и валютных скачков, прогноз роста до 30-40%.Минусы: Нет дивидендов, возможны колебания цены.Такой портфель можно держать 3–5 лет. При умеренном снижении ставки ЦБ и росте фондового рынка его среднегодовая доходность может составить 18%+ годовых.Главная ошибка начинающих — стремление заработать быстро. Инвестиции — это не про “поймать момент”, а про систему. Даже при небольшой сумме важно не куда вы вложите деньги, а зачем вы это делаете. Если есть цель и стратегия — доход всегда придет.Автор - Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам

