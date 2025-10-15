https://1prime.ru/20251015/ipoteka-863558932.html

Аналитик допустила снижение ставки по семейной ипотеке

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева сообщила в интервью "Газете.ru", что ставка по семейной ипотеке для многодетных семей может быть снижена до 4%."Решение о снижении ставки по семейной ипотеке для многодетных семей до 4% вполне могут принять, поскольку одновременно планируется поднять ставку для семей с одним ребенком с нынешних 6% до 10–12%", — сказала эксперт.Она отметила, что в настоящее время семьи с одним ребенком составляют до 40% всех ипотечных заемщиков, в то время как семьи с тремя и более детьми оформляют менее 1% кредитов. Благодаря этому, изменение в ставках может не только не увеличить бюджетные расходы, но даже снизить их.Аналитик также подчеркнула, что эффективность данных мер может быть ограничена рядом проблем, таких как высокий первоначальный взнос, рост цен на жилье, снижающий эффект от уменьшения процентной ставки, и низкий уровень доходов — около 20% многодетных семей остаются малообеспеченными.Киселева заключила, что сокращение ставки с 6% до 4% может привести к снижению среднего ежемесячного платежа на 20-25%. Для более точных расчетов она рекомендовала воспользоваться ипотечным калькулятором любого банка.

