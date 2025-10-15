https://1prime.ru/20251015/islamov-863534183.html

В Минэнерго оценили перспективы развития угольной отрасли

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит перспективы развития угольной отрасли страны, спрос на её продукцию будет расти, заявил замминистра Минэнерго РФ Дмитрий Исламов в ходе сессии Российской энергетической недели. "Минэнерго видит перспективы развития угольной отрасли. Мы оцениваем положительно спрос, который будет расти в будущем в абсолютном выражении", - сказал он. Ранее в октябре Исламов сообщал, что добыча угля в России по итогам первых трёх кварталов года сохранилась на уровнях годом ранее и составила 321,8 миллиона тонн. Тем временем, согласно Росстату, доля убыточных угольных компаний в РФ в январе-июле выросла до 65,4%. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

