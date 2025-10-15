Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго оценили перспективы развития угольной отрасли - 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит перспективы развития угольной отрасли страны, спрос на её продукцию будет расти, заявил замминистра Минэнерго РФ Дмитрий Исламов в ходе сессии Российской энергетической недели. "Минэнерго видит перспективы развития угольной отрасли. Мы оцениваем положительно спрос, который будет расти в будущем в абсолютном выражении", - сказал он. Ранее в октябре Исламов сообщал, что добыча угля в России по итогам первых трёх кварталов года сохранилась на уровнях годом ранее и составила 321,8 миллиона тонн. Тем временем, согласно Росстату, доля убыточных угольных компаний в РФ в январе-июле выросла до 65,4%. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
11:35 15.10.2025
 
В Минэнерго оценили перспективы развития угольной отрасли

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит перспективы развития угольной отрасли страны, спрос на её продукцию будет расти, заявил замминистра Минэнерго РФ Дмитрий Исламов в ходе сессии Российской энергетической недели.
"Минэнерго видит перспективы развития угольной отрасли. Мы оцениваем положительно спрос, который будет расти в будущем в абсолютном выражении", - сказал он.
Ранее в октябре Исламов сообщал, что добыча угля в России по итогам первых трёх кварталов года сохранилась на уровнях годом ранее и составила 321,8 миллиона тонн.
Тем временем, согласно Росстату, доля убыточных угольных компаний в РФ в январе-июле выросла до 65,4%.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Минэнерго объяснило рост спроса на российский уголь в Турции
Вчера, 11:56
 
