В Минэнерго оценили перспективы развития угольной отрасли
2025-10-15T11:35+0300
2025-10-15T11:35+0300
2025-10-15T11:35+0300
энергетика
промышленность
россия
рф
росстат
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит перспективы развития угольной отрасли страны, спрос на её продукцию будет расти, заявил замминистра Минэнерго РФ Дмитрий Исламов в ходе сессии Российской энергетической недели. "Минэнерго видит перспективы развития угольной отрасли. Мы оцениваем положительно спрос, который будет расти в будущем в абсолютном выражении", - сказал он. Ранее в октябре Исламов сообщал, что добыча угля в России по итогам первых трёх кварталов года сохранилась на уровнях годом ранее и составила 321,8 миллиона тонн. Тем временем, согласно Росстату, доля убыточных угольных компаний в РФ в январе-июле выросла до 65,4%. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит перспективы развития угольной отрасли страны, спрос на её продукцию будет расти, заявил замминистра Минэнерго РФ Дмитрий Исламов в ходе сессии Российской энергетической недели.
"Минэнерго видит перспективы развития угольной отрасли. Мы оцениваем положительно спрос, который будет расти в будущем в абсолютном выражении", - сказал он.
Ранее в октябре Исламов сообщал, что добыча угля в России по итогам первых трёх кварталов года сохранилась на уровнях годом ранее и составила 321,8 миллиона тонн.
Тем временем, согласно Росстату
, доля убыточных угольных компаний в РФ
в январе-июле выросла до 65,4%.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
