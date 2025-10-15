https://1prime.ru/20251015/issledovanie-863518788.html

Исследование показало, почему россияне отказываются от готовки

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Подавляющее большинство женщин и мужчин отказываются от приготовления пищи дома после работы из-за общей усталости, в то же время каждый третий россиянин выбирает готовую еду, когда хочет попробовать что-то новое, говорится в совместном исследовании сервиса для знакомств Twinby и ритейлера X5, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Наиболее частой причиной отказа от готовки стала общая усталость после рабочего дня - об этом заявили 89% женщин и 79% мужчин. Также каждый третий россиянин выбирает готовую еду, когда хочет попробовать что-то новое, а почти каждый пятый решает сэкономить таким образом время в поездках", - говорится в исследовании. При этом отмечается, что среди мужчин чаще всего готовят дома те, кто имеет удаленную занятость с высокой нагрузкой. Для них готовка воспринимается как "полезная пауза" между задачами, а не ролевое обязательство. В то же время готовые блюда чаще всего предпочитают мужчины, которые имеют свободный график и высокую загруженность вне зависимости от формата работы. По словам аналитиков, женщины чаще готовят дома при условии свободного режима работы и при загруженном удаленном графике. К готовой еде и доставкам они обращаются, если большую часть времени проводят вне дома и ведут довольно активный образ жизни. "Женщины более склонны "сэкономить ресурс" и купить готовое: 40% респондентов рассказали, что готовые блюда облегчают жизнь (среди мужчин таких только 23,5%)", - указывается в исследовании. Вместе с тем 29% мужчин признались, что им важно, чтобы девушка умела хорошо готовить, делятся эксперты. Женщины же относятся к хорошим кулинарным навыкам у мужчин скорее нейтрально (42%), но отмечают, что оба партнера должны уметь готовить базу (48%). "Совместный ужин - частый сценарий свидания для партнеров, так как помогает совместить приятное с необходимым. Большинство мужчин (51%) и женщин (45%) считают, что главное - человек, а вопрос питания не столь принципиален. Однако есть и те, для кого формат имеет значение: ужин в ресторане предпочитают 36% женщин против 16% мужчин, а уютный вечер дома с готовой едой - 10% женщин против 18% мужчин", - подчеркивается в исследовании. Аналитики также рассказали, что в совместной жизни и мужчины, и женщины считают наиболее важным в вопросах еды готовность принять вкусовые предпочтения партнера (61% против 48%) и спокойное отношение к приемам пищи (43% против 39%). Например, 38% мужчин и 45% женщин не против, чтобы их вторая половинка заказывала готовую еду. "Большинство россиян едят покупные готовые блюда раз в пару недель - такой формат предпочитает каждый третий человек, находящийся в паре, и каждый четвертый, живущий в одиночку. По мнению половины опрошенных женщин, такое питание не признак лени, а 45% респондентов мужского пола убеждены - внимание важнее чем то, кто и как готовил", - поясняется в исследовании. Там также сказано, что больше трети россиян обоих полов, в первую очередь, обращают внимание на качество и безопасность. Каждый третий хотел бы видеть сертификаты качества и доказательства безопасного процесса производства еды. "Треть опрошенных также ожидает, что их партнер будет выбирать еду по тем же критериям, что и они сами", - заключили аналитики.

