Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник прокомментировал заявление Трампа по Украине - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/istochnik-863517840.html
Источник прокомментировал заявление Трампа по Украине
Источник прокомментировал заявление Трампа по Украине - 15.10.2025, ПРАЙМ
Источник прокомментировал заявление Трампа по Украине
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине, признаёт... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T05:47+0300
2025-10-15T06:32+0300
мировая экономика
экономика
украина
москва
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863517840.jpg?1760499162
АНКАРА, 15 окт - ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине, признаёт уникальную роль Турции в переговорном процессе между Москвой, Вашингтоном и Западом, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент США во вторник выразил мнение, что турецкий лидер способен способствовать разрешению украинского кризиса. "Заявление Дональда Трампа подтверждает особый статус Анкары. Турция занимает уникальную позицию - она член НАТО, но при этом поддерживает устойчивые отношения с Москвой, что делает ее фактически единственным каналом диалога между сторонами", - отметил собеседник агентства, добавив, что Анкара придерживается "политики баланса" в конфликте на Украине. Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
украина
москва
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, москва, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, нато, мид
Мировая экономика, Экономика, УКРАИНА, МОСКВА, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, НАТО, МИД
05:47 15.10.2025 (обновлено: 06:32 15.10.2025)
 
Источник прокомментировал заявление Трампа по Украине

РИА Новости: Трамп признал особую роль Турции в переговорах по Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 15 окт - ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине, признаёт уникальную роль Турции в переговорном процессе между Москвой, Вашингтоном и Западом, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент США во вторник выразил мнение, что турецкий лидер способен способствовать разрешению украинского кризиса.
"Заявление Дональда Трампа подтверждает особый статус Анкары. Турция занимает уникальную позицию - она член НАТО, но при этом поддерживает устойчивые отношения с Москвой, что делает ее фактически единственным каналом диалога между сторонами", - отметил собеседник агентства, добавив, что Анкара придерживается "политики баланса" в конфликте на Украине.
Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАМОСКВАТУРЦИЯДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровНАТОМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала