Исследование показало, кто больше всего зарабатывает в IT-сфере
Исследование показало, кто больше всего зарабатывает в IT-сфере
Исследование показало, кто больше всего зарабатывает в IT-сфере - 15.10.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, кто больше всего зарабатывает в IT-сфере
Будучи самозанятым в российском IT, больше всего можно заработать, занимаясь разработкой баз данных - в месяц такие специалисты получают в среднем более 280 тысяч рублей
2025-10-15T04:16+0300
2025-10-15T04:45+0300
технологии
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863516226.jpg?1760492740
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Будучи самозанятым в российском IT, больше всего можно заработать, занимаясь разработкой баз данных - в месяц такие специалисты получают в среднем более 280 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса для автоматизации отношений с ИП и самозанятыми "Консоль". "По данным платформы, лидерами по доходам стали разработчики и проектировщики баз данных - их средний чек составляет 282 579 рублей. На втором месте - разработчики сайтов с чеком 224 355 рублей, а замыкают тройку лидеров разработчики программного обеспечения, получающие в среднем 165 271 рубль", - подсчитали аналитики, изучив средний чек за месяц работы самозанятого по своей базе. Также высокие доходы фиксируются у специалистов по системному администрированию (134 710 рублей) и кодированию данных (127 306 рублей). Более творческие IT-направления, такие, как создание компьютерной графики (105 141 рубль) и 3D-моделирование (90 483 рубля), приносят чуть меньше, но остаются востребованными. "Сегодня мы наблюдаем интересный тренд: все больше крупных IT-компаний переходят на сотрудничество с самозанятыми или ИП вместо штатного найма. Это во многом связано с планируемым повышением льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний - с 7,6% до 15%. В результате налоговая нагрузка на IT-компании с сотрудниками, чьи доходы превышают 230 тысяч рублей в месяц, возрастет почти вдвое. Чтобы сохранить прибыль и гибкость, бизнес все чаще привлекает специалистов по модели самозанятости", - рассказывает руководитель проектов развития платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП "Консоль" Александр Авдеев. Менее доходными в IT остаются сферы верстки и отправки рассылок (78 602 рубля) и технической поддержки ПО (70 797 рублей).
2025
технологии, россия
Технологии, Экономика, РОССИЯ
04:16 15.10.2025 (обновлено: 04:45 15.10.2025)
 
Исследование показало, кто больше всего зарабатывает в IT-сфере

"Консоль": разработчики баз данных получают более 280 тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Будучи самозанятым в российском IT, больше всего можно заработать, занимаясь разработкой баз данных - в месяц такие специалисты получают в среднем более 280 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса для автоматизации отношений с ИП и самозанятыми "Консоль".
"По данным платформы, лидерами по доходам стали разработчики и проектировщики баз данных - их средний чек составляет 282 579 рублей. На втором месте - разработчики сайтов с чеком 224 355 рублей, а замыкают тройку лидеров разработчики программного обеспечения, получающие в среднем 165 271 рубль", - подсчитали аналитики, изучив средний чек за месяц работы самозанятого по своей базе.
Также высокие доходы фиксируются у специалистов по системному администрированию (134 710 рублей) и кодированию данных (127 306 рублей). Более творческие IT-направления, такие, как создание компьютерной графики (105 141 рубль) и 3D-моделирование (90 483 рубля), приносят чуть меньше, но остаются востребованными.
"Сегодня мы наблюдаем интересный тренд: все больше крупных IT-компаний переходят на сотрудничество с самозанятыми или ИП вместо штатного найма. Это во многом связано с планируемым повышением льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний - с 7,6% до 15%. В результате налоговая нагрузка на IT-компании с сотрудниками, чьи доходы превышают 230 тысяч рублей в месяц, возрастет почти вдвое. Чтобы сохранить прибыль и гибкость, бизнес все чаще привлекает специалистов по модели самозанятости", - рассказывает руководитель проектов развития платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП "Консоль" Александр Авдеев.
Менее доходными в IT остаются сферы верстки и отправки рассылок (78 602 рубля) и технической поддержки ПО (70 797 рублей).
 
