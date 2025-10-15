https://1prime.ru/20251015/it-sfera-863516226.html

Исследование показало, кто больше всего зарабатывает в IT-сфере

2025-10-15T04:16+0300

2025-10-15T04:16+0300

2025-10-15T04:45+0300

технологии

экономика

россия

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Будучи самозанятым в российском IT, больше всего можно заработать, занимаясь разработкой баз данных - в месяц такие специалисты получают в среднем более 280 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса для автоматизации отношений с ИП и самозанятыми "Консоль". "По данным платформы, лидерами по доходам стали разработчики и проектировщики баз данных - их средний чек составляет 282 579 рублей. На втором месте - разработчики сайтов с чеком 224 355 рублей, а замыкают тройку лидеров разработчики программного обеспечения, получающие в среднем 165 271 рубль", - подсчитали аналитики, изучив средний чек за месяц работы самозанятого по своей базе. Также высокие доходы фиксируются у специалистов по системному администрированию (134 710 рублей) и кодированию данных (127 306 рублей). Более творческие IT-направления, такие, как создание компьютерной графики (105 141 рубль) и 3D-моделирование (90 483 рубля), приносят чуть меньше, но остаются востребованными. "Сегодня мы наблюдаем интересный тренд: все больше крупных IT-компаний переходят на сотрудничество с самозанятыми или ИП вместо штатного найма. Это во многом связано с планируемым повышением льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний - с 7,6% до 15%. В результате налоговая нагрузка на IT-компании с сотрудниками, чьи доходы превышают 230 тысяч рублей в месяц, возрастет почти вдвое. Чтобы сохранить прибыль и гибкость, бизнес все чаще привлекает специалистов по модели самозанятости", - рассказывает руководитель проектов развития платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП "Консоль" Александр Авдеев. Менее доходными в IT остаются сферы верстки и отправки рассылок (78 602 рубля) и технической поддержки ПО (70 797 рублей).

2025

технологии, россия