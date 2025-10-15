https://1prime.ru/20251015/kamchatka-863515513.html
На Камчатке предложили увеличить штрафы для организаторов турпоходов
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил кратно увеличить штрафы для инструкторов и организаторов турпоходов после гибели туристов на вулкане Вилючинский.
"Кратно увеличить штрафы для инструкторов, проводников и организаторов турпоходов, которые не регистрируют свои группы в МЧС и нарушают запреты посещения маршрутов. Сейчас сумма штрафа составляет всего лишь 7 тысяч рублей, что, конечно, недостаточно", – заявил Солодов в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что данное решение было принято после трагического инцидента 4 октября на вулкане Вилючинский, где "из-за грубого нарушения правил восхождения погибли двое туристов, а третьего удалось спасти только ценой неимоверных усилий".
По словам Солодова, на встрече со спасателями и представителями туристического сообщества пришли к единому мнению, что предотвратить трагедии в будущем можно только существенно повысив ответственность организаторов походов, в том числе самостоятельных инструкторов и проводников.
Кроме увеличения штрафов, рабочей группе поручено предусмотреть дисквалификацию инструкторов при повторной организации незарегистрированных маршрутов и установить административную ответственность для физических лиц и неорганизованных туристических групп.
Также будет упрощена процедура регистрации туристических групп в МЧС через запуск специального сервиса на портале Госуслуг. Возглавит рабочую группу врио министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
Четвертого октября стало известно о троих туристах, не регистрировавших свой маршрут и нарушивших запрет на восхождение. Они сорвались и тяжело травмировались на склонах Вилючинского вулкана. 60-летний Виктор Вавиленок и 27-летняя Таисия Хомякова погибли от травм, несовместимых с жизнью. 34-летнюю туристку с переохлаждением эвакуировали с высоты и доставили в Елизовскую райбольницу. Спасательная операция длилась почти двое суток, в ней были задействованы около пятидесяти спасателей и медиков. Группа не регистрировала свой маршрут в МЧС, кроме того, Вилючинский вулкан был закрыт для посещений.
