На Камчатке предложили увеличить штрафы для организаторов турпоходов - 15.10.2025
На Камчатке предложили увеличить штрафы для организаторов турпоходов
На Камчатке предложили увеличить штрафы для организаторов турпоходов - 15.10.2025, ПРАЙМ
На Камчатке предложили увеличить штрафы для организаторов турпоходов
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил кратно увеличить штрафы для инструкторов и организаторов турпоходов... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T01:28+0300
2025-10-15T01:28+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил кратно увеличить штрафы для инструкторов и организаторов турпоходов после гибели туристов на вулкане Вилючинский. "Кратно увеличить штрафы для инструкторов, проводников и организаторов турпоходов, которые не регистрируют свои группы в МЧС и нарушают запреты посещения маршрутов. Сейчас сумма штрафа составляет всего лишь 7 тысяч рублей, что, конечно, недостаточно", – заявил Солодов в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что данное решение было принято после трагического инцидента 4 октября на вулкане Вилючинский, где "из-за грубого нарушения правил восхождения погибли двое туристов, а третьего удалось спасти только ценой неимоверных усилий". По словам Солодова, на встрече со спасателями и представителями туристического сообщества пришли к единому мнению, что предотвратить трагедии в будущем можно только существенно повысив ответственность организаторов походов, в том числе самостоятельных инструкторов и проводников. Кроме увеличения штрафов, рабочей группе поручено предусмотреть дисквалификацию инструкторов при повторной организации незарегистрированных маршрутов и установить административную ответственность для физических лиц и неорганизованных туристических групп. Также будет упрощена процедура регистрации туристических групп в МЧС через запуск специального сервиса на портале Госуслуг. Возглавит рабочую группу врио министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. Четвертого октября стало известно о троих туристах, не регистрировавших свой маршрут и нарушивших запрет на восхождение. Они сорвались и тяжело травмировались на склонах Вилючинского вулкана. 60-летний Виктор Вавиленок и 27-летняя Таисия Хомякова погибли от травм, несовместимых с жизнью. 34-летнюю туристку с переохлаждением эвакуировали с высоты и доставили в Елизовскую райбольницу. Спасательная операция длилась почти двое суток, в ней были задействованы около пятидесяти спасателей и медиков. Группа не регистрировала свой маршрут в МЧС, кроме того, Вилючинский вулкан был закрыт для посещений.
бизнес, общество, камчатский край, мчс
Бизнес, Общество , Экономика, Камчатский край, МЧС
01:28 15.10.2025
 
На Камчатке предложили увеличить штрафы для организаторов турпоходов

Солодов предложил увеличить штрафы для организаторов турпоходов на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил кратно увеличить штрафы для инструкторов и организаторов турпоходов после гибели туристов на вулкане Вилючинский.
"Кратно увеличить штрафы для инструкторов, проводников и организаторов турпоходов, которые не регистрируют свои группы в МЧС и нарушают запреты посещения маршрутов. Сейчас сумма штрафа составляет всего лишь 7 тысяч рублей, что, конечно, недостаточно", – заявил Солодов в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что данное решение было принято после трагического инцидента 4 октября на вулкане Вилючинский, где "из-за грубого нарушения правил восхождения погибли двое туристов, а третьего удалось спасти только ценой неимоверных усилий".
По словам Солодова, на встрече со спасателями и представителями туристического сообщества пришли к единому мнению, что предотвратить трагедии в будущем можно только существенно повысив ответственность организаторов походов, в том числе самостоятельных инструкторов и проводников.
Кроме увеличения штрафов, рабочей группе поручено предусмотреть дисквалификацию инструкторов при повторной организации незарегистрированных маршрутов и установить административную ответственность для физических лиц и неорганизованных туристических групп.
Также будет упрощена процедура регистрации туристических групп в МЧС через запуск специального сервиса на портале Госуслуг. Возглавит рабочую группу врио министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
Четвертого октября стало известно о троих туристах, не регистрировавших свой маршрут и нарушивших запрет на восхождение. Они сорвались и тяжело травмировались на склонах Вилючинского вулкана. 60-летний Виктор Вавиленок и 27-летняя Таисия Хомякова погибли от травм, несовместимых с жизнью. 34-летнюю туристку с переохлаждением эвакуировали с высоты и доставили в Елизовскую райбольницу. Спасательная операция длилась почти двое суток, в ней были задействованы около пятидесяти спасателей и медиков. Группа не регистрировала свой маршрут в МЧС, кроме того, Вилючинский вулкан был закрыт для посещений.
 
Экономика Бизнес Общество Камчатский край МЧС
 
 
