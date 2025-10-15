Касперский рассказал о разработке защищенного от хакеров смартфона

https://1prime.ru/20251015/kasperskij-863516399.html

ДУБАЙ, 15 окт - ПРАЙМ. Неуязвимый для хакеров смартфон на операционной системе KasperskyOS пока не готов составить конкуренцию Android на рынке: разработка такого устройства сложная, дорогая и требует огромных ресурсов, но команда продолжает работу, рассказал РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. "Как оказалось, разработка телефона - сложная, дорогая, требует огромных ресурсов, но мы не сдаемся, мы движемся вперед. Он становится все лучше и лучше, но до коммерческого релиза, чтобы он был конкурирующим с Android, пока еще далеко", - сказал он на полях выставки GITEX. Впервые о работе над созданием смартфонов под собственной маркой с защитой от хакеров Касперский заявил в декабре 2020 года, тогда предполагалось, что они появятся в 2021 году. Позже он рассказывал, что компания дорабатывает функционал своего защищенного смартфона, но затруднился назвать срок, когда компания будет готова его презентовать. При этом сами устройства компания производить не планирует - только внедрять свою операционную систему в партнерские устройства. В сентябре 2023 года директор по исследованиям и разработке компании Антон Иванов рассказывал, что компания запустила браузер на прототипе смартфона со своей ОС, там уже работают звонки, смс и приложение "МойОфис". В сентябре 2024-го он добавлял, что компания уже внедрила в него мессенджер Telegram и почту. В апреле в пресс-службе компании рассказали, что уже проводят ограниченное пилотирование KasperskyOS Mobile для заказчиков и партнеров на российском рынке. При этом операционная система может быть установлена как на устройства российских, так и азиатских поставщиков, удовлетворяющих "определенным условиям". В приоритете для ее возможного применения - корпоративный и индустриальный сегменты бизнеса.

