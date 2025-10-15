Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Касперский рассказал об угрозе кибератак на критическую инфраструктуру - 15.10.2025, ПРАЙМ
Касперский рассказал об угрозе кибератак на критическую инфраструктуру
Касперский рассказал об угрозе кибератак на критическую инфраструктуру - 15.10.2025, ПРАЙМ
Касперский рассказал об угрозе кибератак на критическую инфраструктуру
Кибератаки на критическую инфраструктуру, в числе которой энергетика и транспорт, и на искусственный интеллект (ИИ) будут представлять главную опасность для... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T06:50+0300
2025-10-15T06:50+0300
технологии
евгений касперский
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863518893.jpg?1760500253
ДУБАЙ, 15 окт - ПРАЙМ. Кибератаки на критическую инфраструктуру, в числе которой энергетика и транспорт, и на искусственный интеллект (ИИ) будут представлять главную опасность для человека в перспективе ближайших 5-10 лет, поделился с РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. "Критическая инфраструктура, вероятнее всего, будет подвергаться атакам - это и энергетика, и транспорт", - сказал он на полях выставки GITEX, комментируя главную опасность для человека в сфере кибербезопасности до 2030 года. Опаснее этого, по словам Касперского, могут быть только атаки на ИИ. "Что может быть хуже этого? Атаки на искусственный интеллект, от которого мы тоже будем зависеть. Я думаю, что это основные векторы в перспективе 10 лет", - отметил он. Касперский объяснил, что настоящая угроза атак на нейросети будет ощутима, когда системы искусственного интеллекта будут интегрированы в критические системы, в городскую инфраструктуру, в "умные города" и государственные системы.
технологии, евгений касперский, лаборатория касперского
Технологии, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского
06:50 15.10.2025
 
Касперский рассказал об угрозе кибератак на критическую инфраструктуру

Касперский: кибератаки на критическую инфраструктуру грозят человеку в ближайшие 10 лет

ДУБАЙ, 15 окт - ПРАЙМ. Кибератаки на критическую инфраструктуру, в числе которой энергетика и транспорт, и на искусственный интеллект (ИИ) будут представлять главную опасность для человека в перспективе ближайших 5-10 лет, поделился с РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Критическая инфраструктура, вероятнее всего, будет подвергаться атакам - это и энергетика, и транспорт", - сказал он на полях выставки GITEX, комментируя главную опасность для человека в сфере кибербезопасности до 2030 года.
Опаснее этого, по словам Касперского, могут быть только атаки на ИИ.
"Что может быть хуже этого? Атаки на искусственный интеллект, от которого мы тоже будем зависеть. Я думаю, что это основные векторы в перспективе 10 лет", - отметил он.
Касперский объяснил, что настоящая угроза атак на нейросети будет ощутима, когда системы искусственного интеллекта будут интегрированы в критические системы, в городскую инфраструктуру, в "умные города" и государственные системы.
 
Технологии Евгений Касперский Лаборатория Касперского
 
 
