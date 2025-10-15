https://1prime.ru/20251015/kasperskij-863518893.html

Касперский рассказал об угрозе кибератак на критическую инфраструктуру

2025-10-15T06:50+0300

технологии

евгений касперский

лаборатория касперского

ДУБАЙ, 15 окт - ПРАЙМ. Кибератаки на критическую инфраструктуру, в числе которой энергетика и транспорт, и на искусственный интеллект (ИИ) будут представлять главную опасность для человека в перспективе ближайших 5-10 лет, поделился с РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. "Критическая инфраструктура, вероятнее всего, будет подвергаться атакам - это и энергетика, и транспорт", - сказал он на полях выставки GITEX, комментируя главную опасность для человека в сфере кибербезопасности до 2030 года. Опаснее этого, по словам Касперского, могут быть только атаки на ИИ. "Что может быть хуже этого? Атаки на искусственный интеллект, от которого мы тоже будем зависеть. Я думаю, что это основные векторы в перспективе 10 лет", - отметил он. Касперский объяснил, что настоящая угроза атак на нейросети будет ощутима, когда системы искусственного интеллекта будут интегрированы в критические системы, в городскую инфраструктуру, в "умные города" и государственные системы.

2025

технологии, евгений касперский, лаборатория касперского