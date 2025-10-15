https://1prime.ru/20251015/khamel-863530068.html

В ФСЭГ оценили запуск мощностей по производству СПГ к 2030 году

В ФСЭГ оценили запуск мощностей по производству СПГ к 2030 году

В ФСЭГ оценили запуск мощностей по производству СПГ к 2030 году

Порядка 200 миллионов тонн мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) будет запущено к 2030 году в мире - это и вызов, и возможность, заявил... | 15.10.2025, ПРАЙМ

энергетика

газ

российская энергетическая неделя — 2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Порядка 200 миллионов тонн мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) будет запущено к 2030 году в мире - это и вызов, и возможность, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел. "Мы видим целую волну запуска новых мощностей по производству сжиженного природного газа к 2030 году. Это будет около 200 миллионов тонн, это почти 50% текущих мощностей. И, безусловно, это одновременно и вызов, и возможность", - сказал он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

газ, российская энергетическая неделя — 2025