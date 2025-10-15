Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Сирии прибыл в Кремль - 15.10.2025, ПРАЙМ
Политика
Президент Сирии прибыл в Кремль
политика
россия
общество
москва
ближний восток
владимир путин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Сирийский лидер находится в Москве с рабочим визитом. Ранее в Кремле сообщили, что Путин и аш-Шараа обсудят перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке.
россия, общество , москва, ближний восток, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Московский Кремль.
Московский Кремль.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Сирийский лидер находится в Москве с рабочим визитом.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и аш-Шараа обсудят перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне
