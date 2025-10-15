https://1prime.ru/20251015/kreml-863546490.html
Президент Сирии прибыл в Кремль
Президент Сирии прибыл в Кремль
2025-10-15T14:25+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Сирийский лидер находится в Москве с рабочим визитом. Ранее в Кремле сообщили, что Путин и аш-Шараа обсудят перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке.
Президент Сирии прибыл в Кремль
