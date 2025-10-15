Курс юаня упал ниже 11 рублей

https://1prime.ru/20251015/kurs--863532601.html

Курс китайской валюты к рублю в среду усиливает падение, опустившись ниже круглой отметки в 11 рублей, впервые с 7 августа, следует из данных Московской биржи. | 15.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду усиливает падение, опустившись ниже круглой отметки в 11 рублей, впервые с 7 августа, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 11.22 мск падает на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11 рублей, а минутами ранее он максимально опускался до 10,998 рубля - минимума с 7 августа.

