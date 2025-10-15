Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня падает ниже 11 рублей - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/kurs--863546996.html
Курс юаня падает ниже 11 рублей
Курс юаня падает ниже 11 рублей - 15.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня падает ниже 11 рублей
Курс китайской валюты к рублю в среду падает третью сессию подряд, обновляя минимумы с июля - ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T14:32+0300
2025-10-15T14:32+0300
экономика
рынок
торги
алексей антонов
богдан зварич
росстат
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду падает третью сессию подряд, обновляя минимумы с июля - ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.20 мск падал на 7 копеек, до 11,01 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,98-11,06 рубля. Возможно, в последние дни отмечается резкое снижение спроса на валюту со стороны импортеров, ожидающих, что жесткая ДКП не приведет к увеличению спроса населения на товары, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер", говоря о факторах курсообразования рубля. "Сегодня ждем данных Росстата по инфляции, которые, скорее всего, усилят уверенность, что ЦБ не будет менять ключевую ставку в октябре", - добавляет он. В районе 11 рублей за юань возможен переход китайской валюты в консолидацию с попытками начать новую волну роста на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению курса ниже 11 рублей. Более того, к концу недели ожидаем попыток выхода юаня выше 11,25 рубля", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251015/kurs--863532601.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, алексей антонов, богдан зварич, росстат, псб
Экономика, Рынок, Торги, Алексей Антонов, Богдан Зварич, Росстат, ПСБ
14:32 15.10.2025
 
Курс юаня падает ниже 11 рублей

Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с июля

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду падает третью сессию подряд, обновляя минимумы с июля - ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.20 мск падал на 7 копеек, до 11,01 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,98-11,06 рубля.
Возможно, в последние дни отмечается резкое снижение спроса на валюту со стороны импортеров, ожидающих, что жесткая ДКП не приведет к увеличению спроса населения на товары, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер", говоря о факторах курсообразования рубля. "Сегодня ждем данных Росстата по инфляции, которые, скорее всего, усилят уверенность, что ЦБ не будет менять ключевую ставку в октябре", - добавляет он.
В районе 11 рублей за юань возможен переход китайской валюты в консолидацию с попытками начать новую волну роста на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом в текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению курса ниже 11 рублей. Более того, к концу недели ожидаем попыток выхода юаня выше 11,25 рубля", - добавляет он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Курс юаня упал ниже 11 рублей
11:24
 
ЭкономикаРынокТоргиАлексей АнтоновБогдан ЗваричРосстатПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала