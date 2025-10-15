https://1prime.ru/20251015/kurs--863546996.html

Курс юаня падает ниже 11 рублей

2025-10-15T14:32+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду падает третью сессию подряд, обновляя минимумы с июля - ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.20 мск падал на 7 копеек, до 11,01 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,98-11,06 рубля. Возможно, в последние дни отмечается резкое снижение спроса на валюту со стороны импортеров, ожидающих, что жесткая ДКП не приведет к увеличению спроса населения на товары, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер", говоря о факторах курсообразования рубля. "Сегодня ждем данных Росстата по инфляции, которые, скорее всего, усилят уверенность, что ЦБ не будет менять ключевую ставку в октябре", - добавляет он. В районе 11 рублей за юань возможен переход китайской валюты в консолидацию с попытками начать новую волну роста на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению курса ниже 11 рублей. Более того, к концу недели ожидаем попыток выхода юаня выше 11,25 рубля", - добавляет он.

