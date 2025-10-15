Курс юаня на Мосбирже падает ниже ключевого уровня
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 рублей впервые с июля
Банкноты китайских юаней. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду падает третью сессию подряд, обновляя минимум с июля, и уже опустился ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.17 мск падал на 12 копеек (-1,1%), до 10,96 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,95-11,06 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,72 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,182 против 7,127 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,22 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ
Юань на Мосбирже во вторник падает третий торговый день подряд, китайская валюта обновила минимум с июля - в районе 10,95 рубля.
"Российский рубль продолжает заметно укрепляться на фоне не реализовавшихся излишне оптимистичных ожиданий относительно решения Банка России по ключевой ставке в сентябре. Риторика регулятора остается достаточно жесткой, ставки в экономике по-прежнему высокие по историческим меркам, а импорт не демонстрирует стремительного восстановления", - комментирует Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер".
Игроки рынка обратили внимание на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ. Стало меньше импорта, добавил он, выступая в Госдуме.
Кроме того, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля при низкой инфляции в стране быть не может. При этом он добавил, что ЦБ РФ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева, ситуация в целом развивается в русле макропрогноза регулятора.
Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,27% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,18% на предыдущих торгах.
ПРОГНОЗЫ
Юань пробил очередную поддержку в виде психологически важного уровня 11 рублей, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Следующая значимая с технической точки зрения отметка находится в районе 10,84 рубля", - оценивает он.
Текущая динамика внешней торговли не может обеспечить надолго столь крепкий, как сейчас, курс рубля, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Укрепление последних дней мы связываем с временными факторами, однако в перспективе больше аргументов за ослабление российской валюты. Это и сохранение высокого спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний, и нейтрально-негативная ситуация с ценами на нефть, и продолжение смягчения ДКП", - поясняют в Райффайзенбанке.