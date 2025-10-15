Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/latviya-863556016.html
В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией
В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией
Латвия внедрила платную электронную очередь для пересечения границ из России и Белоруссии, сообщается на официальной интернет-странице системы ERRS. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T16:53+0300
2025-10-15T16:53+0300
россия
латвия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_e69e609026cc1e407f2b97b95c9c9545.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Латвия внедрила платную электронную очередь для пересечения границ из России и Белоруссии, сообщается на официальной интернет-странице системы ERRS."В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки можно будет только по предварительной регистрации в Системе электронной очереди", — утверждается в публикации.Стоимость бронирования для одного транспортного средства составляет 9,3 евро.На прошлой неделе в Риге был введен годовой запрет на нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Эти ограничения будут действовать до 31 октября 2026 года.
https://1prime.ru/20251010/latviya-863396518.html
латвия
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_a6222a443bba1a56a9bfae76e0aa705c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, латвия, белоруссия
РОССИЯ, ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ
16:53 15.10.2025
 
В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией

В Латвия сделали пересечение границы с Россией и Белоруссией платным

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Латвии
%Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
%Флаг Латвии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Латвия внедрила платную электронную очередь для пересечения границ из России и Белоруссии, сообщается на официальной интернет-странице системы ERRS.
"В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки можно будет только по предварительной регистрации в Системе электронной очереди", — утверждается в публикации.
Стоимость бронирования для одного транспортного средства составляет 9,3 евро.
На прошлой неделе в Риге был введен годовой запрет на нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Эти ограничения будут действовать до 31 октября 2026 года.
Вид на Ригу, Латвия
СМИ рассказали, что в Латвии готовятся депортировать более сотни россиян
10 октября, 23:16
 
РОССИЯЛАТВИЯБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала