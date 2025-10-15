https://1prime.ru/20251015/latviya-863556016.html

В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией

В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией - 15.10.2025, ПРАЙМ

В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией

Латвия внедрила платную электронную очередь для пересечения границ из России и Белоруссии, сообщается на официальной интернет-странице системы ERRS. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T16:53+0300

2025-10-15T16:53+0300

2025-10-15T16:53+0300

россия

латвия

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_e69e609026cc1e407f2b97b95c9c9545.jpg

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Латвия внедрила платную электронную очередь для пересечения границ из России и Белоруссии, сообщается на официальной интернет-странице системы ERRS."В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки можно будет только по предварительной регистрации в Системе электронной очереди", — утверждается в публикации.Стоимость бронирования для одного транспортного средства составляет 9,3 евро.На прошлой неделе в Риге был введен годовой запрет на нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Эти ограничения будут действовать до 31 октября 2026 года.

https://1prime.ru/20251010/latviya-863396518.html

латвия

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, латвия, белоруссия