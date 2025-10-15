https://1prime.ru/20251015/latviya-863556016.html
В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией
2025-10-15T16:53+0300
россия
латвия
белоруссия
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Латвия внедрила платную электронную очередь для пересечения границ из России и Белоруссии, сообщается на официальной интернет-странице системы ERRS."В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки можно будет только по предварительной регистрации в Системе электронной очереди", — утверждается в публикации.Стоимость бронирования для одного транспортного средства составляет 9,3 евро.На прошлой неделе в Риге был введен годовой запрет на нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Эти ограничения будут действовать до 31 октября 2026 года.
россия, латвия, белоруссия
