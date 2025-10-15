https://1prime.ru/20251015/lavrov--863535828.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Марокко в Москве

МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, королевства Марокко Насером Буритой 16 октября в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Шестнадцатого октября состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, королевства Марокко, который планирует посетить Москву в качестве сопредседателя межправительственной смешанной российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказала она на брифинге для СМИ.

