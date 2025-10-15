Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров проведет переговоры с главой МИД Марокко в Москве - 15.10.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Марокко в Москве
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, королевства Марокко Насером Буритой 16 октября в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Шестнадцатого октября состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, королевства Марокко, который планирует посетить Москву в качестве сопредседателя межправительственной смешанной российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказала она на брифинге для СМИ.
россия, мировая экономика, марокко, москва, сергей лавров, мария захарова, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, МАРОККО, МОСКВА, Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД РФ
12:07 15.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров рассказал о росте товарооборота России с Африкой
9 октября, 17:18
9 октября, 17:18
 
