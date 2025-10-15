Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.10.2025
Лихачев назвал ключевую особенность мировой атомной энергетики будущего
Лихачев назвал ключевую особенность мировой атомной энергетики будущего - 15.10.2025, ПРАЙМ
Лихачев назвал ключевую особенность мировой атомной энергетики будущего
Ключевая особенность мировой атомной энергетики будущего, которая закладывается уже сегодня, состоит в необходимости равного доступа стран к передовым... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:29+0300
2025-10-15T15:29+0300
энергетика
алексей лихачев
росатом
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ключевая особенность мировой атомной энергетики будущего, которая закладывается уже сегодня, состоит в необходимости равного доступа стран к передовым технологиям атомной генерации - разной мощности и в разном исполнении, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Главная задача мировой атомной индустрии состоит в том, чтобы создать глобальное технологическое пространство, ориентированное на равный доступ к нему всех стран, нуждающихся в атомной энергетике, сказал Лихачев на сессии "Атомная энергетика: сохраняя климат, объединяя страны, меняя образ человечества" в рамках "Российской Энергетической недели". По его словам, ключевым здесь станет вариативность технологических решений. Надо будет исходить из потребностей той или иной страны, того или иного региона - "создать комфортную по форме, по мощности, по маневренности генерацию.... вариативность мощности от единиц мегаватт до гигаваттной мощности, мощность в плавучем, наземном формате", отметил Лихачев. "Заточка под потребителей, ориентирование на клиента - это то, чего, может быть, атомной энергетике не хватало в предыдущие годы. И это то, что мы, Россия, привнесли сюда как элемент развития такого атомного мировоззрения", - добавил он. Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
2025
алексей лихачев, росатом, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Алексей Лихачев, Росатом, Российская энергетическая неделя — 2025
15:29 15.10.2025
 
Лихачев назвал ключевую особенность мировой атомной энергетики будущего

Лихачев: атомная энергетика требует равного доступа к передовым технологиям

© РИА Новости . Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на IX Международном форуме "Атомэкспо" в Москве
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на IX Международном форуме "Атомэкспо" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ключевая особенность мировой атомной энергетики будущего, которая закладывается уже сегодня, состоит в необходимости равного доступа стран к передовым технологиям атомной генерации - разной мощности и в разном исполнении, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Главная задача мировой атомной индустрии состоит в том, чтобы создать глобальное технологическое пространство, ориентированное на равный доступ к нему всех стран, нуждающихся в атомной энергетике, сказал Лихачев на сессии "Атомная энергетика: сохраняя климат, объединяя страны, меняя образ человечества" в рамках "Российской Энергетической недели".
По его словам, ключевым здесь станет вариативность технологических решений. Надо будет исходить из потребностей той или иной страны, того или иного региона - "создать комфортную по форме, по мощности, по маневренности генерацию.... вариативность мощности от единиц мегаватт до гигаваттной мощности, мощность в плавучем, наземном формате", отметил Лихачев.
"Заточка под потребителей, ориентирование на клиента - это то, чего, может быть, атомной энергетике не хватало в предыдущие годы. И это то, что мы, Россия, привнесли сюда как элемент развития такого атомного мировоззрения", - добавил он.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
ЭнергетикаАлексей ЛихачевРосатомРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Заголовок открываемого материала