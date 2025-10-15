https://1prime.ru/20251015/likhachev--863550538.html
Лихачев назвал ключевую особенность мировой атомной энергетики будущего
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ключевая особенность мировой атомной энергетики будущего, которая закладывается уже сегодня, состоит в необходимости равного доступа стран к передовым технологиям атомной генерации - разной мощности и в разном исполнении, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Главная задача мировой атомной индустрии состоит в том, чтобы создать глобальное технологическое пространство, ориентированное на равный доступ к нему всех стран, нуждающихся в атомной энергетике, сказал Лихачев на сессии "Атомная энергетика: сохраняя климат, объединяя страны, меняя образ человечества" в рамках "Российской Энергетической недели". По его словам, ключевым здесь станет вариативность технологических решений. Надо будет исходить из потребностей той или иной страны, того или иного региона - "создать комфортную по форме, по мощности, по маневренности генерацию.... вариативность мощности от единиц мегаватт до гигаваттной мощности, мощность в плавучем, наземном формате", отметил Лихачев. "Заточка под потребителей, ориентирование на клиента - это то, чего, может быть, атомной энергетике не хватало в предыдущие годы. И это то, что мы, Россия, привнесли сюда как элемент развития такого атомного мировоззрения", - добавил он. Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
