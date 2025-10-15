https://1prime.ru/20251015/likhachev--863550538.html

Лихачев назвал ключевую особенность мировой атомной энергетики будущего

Лихачев назвал ключевую особенность мировой атомной энергетики будущего - 15.10.2025, ПРАЙМ

Лихачев назвал ключевую особенность мировой атомной энергетики будущего

Ключевая особенность мировой атомной энергетики будущего, которая закладывается уже сегодня, состоит в необходимости равного доступа стран к передовым... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T15:29+0300

2025-10-15T15:29+0300

2025-10-15T15:29+0300

энергетика

алексей лихачев

росатом

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ключевая особенность мировой атомной энергетики будущего, которая закладывается уже сегодня, состоит в необходимости равного доступа стран к передовым технологиям атомной генерации - разной мощности и в разном исполнении, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Главная задача мировой атомной индустрии состоит в том, чтобы создать глобальное технологическое пространство, ориентированное на равный доступ к нему всех стран, нуждающихся в атомной энергетике, сказал Лихачев на сессии "Атомная энергетика: сохраняя климат, объединяя страны, меняя образ человечества" в рамках "Российской Энергетической недели". По его словам, ключевым здесь станет вариативность технологических решений. Надо будет исходить из потребностей той или иной страны, того или иного региона - "создать комфортную по форме, по мощности, по маневренности генерацию.... вариативность мощности от единиц мегаватт до гигаваттной мощности, мощность в плавучем, наземном формате", отметил Лихачев. "Заточка под потребителей, ориентирование на клиента - это то, чего, может быть, атомной энергетике не хватало в предыдущие годы. И это то, что мы, Россия, привнесли сюда как элемент развития такого атомного мировоззрения", - добавил он. Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

https://1prime.ru/20251014/reys-863487476.html

https://1prime.ru/20251014/aes-863493541.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей лихачев, росатом, российская энергетическая неделя — 2025