Дело бывшего и.о. мэра Махачкалы направили в суд
Дело бывшего и.о. мэра Махачкалы направили в суд
МАХАЧКАЛА, 15 окт - ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова о получении взятки в 74,5 миллиона рублей направлено в суд, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова. "Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске бывшего и.о. главы городского округа "город Махачкала" Магомеда Сулейманова. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – сообщила Голубова.
