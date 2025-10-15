Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дело бывшего и.о. мэра Махачкалы направили в суд - 15.10.2025, ПРАЙМ
Дело бывшего и.о. мэра Махачкалы направили в суд
2025-10-15T16:57+0300
2025-10-15T16:57+0300
общество
недвижимость
махачкала
рф
дагестан
МАХАЧКАЛА, 15 окт - ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова о получении взятки в 74,5 миллиона рублей направлено в суд, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова. "Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске бывшего и.о. главы городского округа "город Махачкала" Магомеда Сулейманова. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – сообщила Голубова.
махачкала
рф
дагестан
общество , недвижимость, махачкала, рф, дагестан
Общество , Недвижимость, Махачкала, РФ, Дагестан
16:57 15.10.2025
 
Дело бывшего и.о. мэра Махачкалы направили в суд

МАХАЧКАЛА, 15 окт - ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова о получении взятки в 74,5 миллиона рублей направлено в суд, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова.
"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске бывшего и.о. главы городского округа "город Махачкала" Магомеда Сулейманова. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – сообщила Голубова.
ОбществоНедвижимостьМахачкалаРФДагестан
 
 
