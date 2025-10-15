https://1prime.ru/20251015/med--863521890.html

Медь дорожает на статистике из Китая

Медь дорожает на статистике из Китая - 15.10.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает на статистике из Китая

Стоимость меди растет умеренными темпами в среду утром после выхода экономической статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T08:42+0300

2025-10-15T08:42+0300

2025-10-15T08:42+0300

экономика

рынок

торги

китай

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди растет умеренными темпами в среду утром после выхода экономической статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,27% - до 5,0365 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) во вторник стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 2,24%, до 10 578 долларов алюминия - на 0,92%, до 2 737,5 доллара, стоимость цинка - на 2,63%, до 2 941,5 доллара. Рынок меди следит за состоянием экономики Китая - крупнейшего импортера и потребителя металла. По данным государственного статистического управления страны, годовой индекс цен производителей снизился на 2,3% по итогам сентября. Кроме того, индекс потребительских цен - основной показатель потребительской инфляции - снизился за тот же период на 0,3%. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 0,1%.

https://1prime.ru/20251014/med-863484852.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, comex