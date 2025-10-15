https://1prime.ru/20251015/med--863521890.html
Медь дорожает на статистике из Китая
Медь дорожает на статистике из Китая - 15.10.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на статистике из Китая
Стоимость меди растет умеренными темпами в среду утром после выхода экономической статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди растет умеренными темпами в среду утром после выхода экономической статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,27% - до 5,0365 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) во вторник стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 2,24%, до 10 578 долларов алюминия - на 0,92%, до 2 737,5 доллара, стоимость цинка - на 2,63%, до 2 941,5 доллара. Рынок меди следит за состоянием экономики Китая - крупнейшего импортера и потребителя металла. По данным государственного статистического управления страны, годовой индекс цен производителей снизился на 2,3% по итогам сентября. Кроме того, индекс потребительских цен - основной показатель потребительской инфляции - снизился за тот же период на 0,3%. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 0,1%.
