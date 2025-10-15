Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251015/minenergo--863549536.html
Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии
Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии - 15.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии
Минэнерго РФ ожидает в ближайшие годы роста потребления российского угля в странах восточного направления, ставит задачу нарастить объемы поставок, заявил... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:17+0300
2025-10-15T15:17+0300
энергетика
россия
рф
китай
индия
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81ccaa5c8a4c4a0af7bc625d55233a9a.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает в ближайшие годы роста потребления российского угля в странах восточного направления, ставит задачу нарастить объемы поставок, заявил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах Российской энергетической недели. "Мы провели большую работу в переформатировании рынка, заключили новые контракты, и теперь наши основные потребители - это Китай, Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион. И там, как раз в этом регионе, будет самое большое увеличение потребления угля в ближайшие годы. И мы ставим задачу наращивания поставок", - сказал он. Замминистра напомнил, что Энергетическая стратегия РФ до 2050 года предусматривает рост экспорта угля из России до 350 миллионов тонн в год. "Это очень серьезный рост, но с учетом повышения эффективности и структурной трансформации... Поэтому уголь наш ждут, уголь наш высококачественный, и коксующийся, и энергетический. Нам сейчас важно пройти кризис, вот благодаря тому, что работают компании, свои программы реализуют, благодаря тому, что реализуются меры, которые приняты правительством", - заключил Исламов. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/ugol-863549369.html
рф
китай
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c733503507d3292f2390700d659edeb4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, китай, индия, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Российская энергетическая неделя — 2025
15:17 15.10.2025
 
Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии

Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах восточного направления

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Добыча угля. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает в ближайшие годы роста потребления российского угля в странах восточного направления, ставит задачу нарастить объемы поставок, заявил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах Российской энергетической недели.
"Мы провели большую работу в переформатировании рынка, заключили новые контракты, и теперь наши основные потребители - это Китай, Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион. И там, как раз в этом регионе, будет самое большое увеличение потребления угля в ближайшие годы. И мы ставим задачу наращивания поставок", - сказал он.
Замминистра напомнил, что Энергетическая стратегия РФ до 2050 года предусматривает рост экспорта угля из России до 350 миллионов тонн в год.
"Это очень серьезный рост, но с учетом повышения эффективности и структурной трансформации... Поэтому уголь наш ждут, уголь наш высококачественный, и коксующийся, и энергетический. Нам сейчас важно пройти кризис, вот благодаря тому, что работают компании, свои программы реализуют, благодаря тому, что реализуются меры, которые приняты правительством", - заключил Исламов.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
В Минэнерго оценили переговоры с Китаем об отмене пошлин на уголь
15:10
 
ЭнергетикаРОССИЯРФКИТАЙИНДИЯРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала