Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии

Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии - 15.10.2025

Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии

Минэнерго РФ ожидает в ближайшие годы роста потребления российского угля в странах восточного направления, ставит задачу нарастить объемы поставок, заявил... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T15:17+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает в ближайшие годы роста потребления российского угля в странах восточного направления, ставит задачу нарастить объемы поставок, заявил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах Российской энергетической недели. "Мы провели большую работу в переформатировании рынка, заключили новые контракты, и теперь наши основные потребители - это Китай, Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион. И там, как раз в этом регионе, будет самое большое увеличение потребления угля в ближайшие годы. И мы ставим задачу наращивания поставок", - сказал он. Замминистра напомнил, что Энергетическая стратегия РФ до 2050 года предусматривает рост экспорта угля из России до 350 миллионов тонн в год. "Это очень серьезный рост, но с учетом повышения эффективности и структурной трансформации... Поэтому уголь наш ждут, уголь наш высококачественный, и коксующийся, и энергетический. Нам сейчас важно пройти кризис, вот благодаря тому, что работают компании, свои программы реализуют, благодаря тому, что реализуются меры, которые приняты правительством", - заключил Исламов. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

