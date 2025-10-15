https://1prime.ru/20251015/minenergo--863549536.html
Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии
Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии - 15.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии
Минэнерго РФ ожидает в ближайшие годы роста потребления российского угля в странах восточного направления, ставит задачу нарастить объемы поставок, заявил... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:17+0300
2025-10-15T15:17+0300
2025-10-15T15:17+0300
энергетика
россия
рф
китай
индия
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81ccaa5c8a4c4a0af7bc625d55233a9a.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает в ближайшие годы роста потребления российского угля в странах восточного направления, ставит задачу нарастить объемы поставок, заявил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах Российской энергетической недели. "Мы провели большую работу в переформатировании рынка, заключили новые контракты, и теперь наши основные потребители - это Китай, Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион. И там, как раз в этом регионе, будет самое большое увеличение потребления угля в ближайшие годы. И мы ставим задачу наращивания поставок", - сказал он. Замминистра напомнил, что Энергетическая стратегия РФ до 2050 года предусматривает рост экспорта угля из России до 350 миллионов тонн в год. "Это очень серьезный рост, но с учетом повышения эффективности и структурной трансформации... Поэтому уголь наш ждут, уголь наш высококачественный, и коксующийся, и энергетический. Нам сейчас важно пройти кризис, вот благодаря тому, что работают компании, свои программы реализуют, благодаря тому, что реализуются меры, которые приняты правительством", - заключил Исламов. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/ugol-863549369.html
рф
китай
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c733503507d3292f2390700d659edeb4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, китай, индия, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Российская энергетическая неделя — 2025
Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии
Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах восточного направления
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает в ближайшие годы роста потребления российского угля в странах восточного направления, ставит задачу нарастить объемы поставок, заявил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах Российской энергетической недели.
"Мы провели большую работу в переформатировании рынка, заключили новые контракты, и теперь наши основные потребители - это Китай, Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион. И там, как раз в этом регионе, будет самое большое увеличение потребления угля в ближайшие годы. И мы ставим задачу наращивания поставок", - сказал он.
Замминистра напомнил, что Энергетическая стратегия РФ до 2050 года предусматривает рост экспорта угля из России до 350 миллионов тонн в год.
"Это очень серьезный рост, но с учетом повышения эффективности и структурной трансформации... Поэтому уголь наш ждут, уголь наш высококачественный, и коксующийся, и энергетический. Нам сейчас важно пройти кризис, вот благодаря тому, что работают компании, свои программы реализуют, благодаря тому, что реализуются меры, которые приняты правительством", - заключил Исламов.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
В Минэнерго оценили переговоры с Китаем об отмене пошлин на уголь