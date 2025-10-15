https://1prime.ru/20251015/minenergo--863549900.html
Минэнерго оценило объемы экспорта угля
Минэнерго оценило объемы экспорта угля - 15.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго оценило объемы экспорта угля
Объем экспорта российского угля в январе-сентябре 2025 года вырос на 5,5%, до 157 миллионов тонн, добыча сохранилась на уровне 2024 года, следует из слов... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:21+0300
2025-10-15T15:21+0300
2025-10-15T15:21+0300
энергетика
россия
рф
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/82738/24/827382422_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_347aead9fb10fa0dc9be8bcc947d6a43.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем экспорта российского угля в январе-сентябре 2025 года вырос на 5,5%, до 157 миллионов тонн, добыча сохранилась на уровне 2024 года, следует из слов замминистра Минэнерго РФ Дмитрия Исламова журналистам в кулуарах РЭН. "Мы сохраняем добычу прошлого года… Экспорт плюс 5,5% за 9 месяцев", - ответил он на вопрос об объемах добычи и экспорта угля по итогам девяти месяцев текущего года. По данным Минэнерго, которые привел Исламов, экспорт угля из России в прошлом году за январь-сентябрь был на уровне 149 миллионов тонн, а в текущем году - 157 миллионов тонн. Ранее в октябре Исламов заявлял, что добыча угля в России по итогам 9 месяцев сохранилась на уровне 2024 года, составив 321,8 миллиона тонн. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/ugol-863549731.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82738/24/827382422_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_207890055cbaec99e458213f745e9c55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Российская энергетическая неделя — 2025
Минэнерго оценило объемы экспорта угля
Объем экспорта угля из России в январе-сентябре вырос на 5,5%
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем экспорта российского угля в январе-сентябре 2025 года вырос на 5,5%, до 157 миллионов тонн, добыча сохранилась на уровне 2024 года, следует из слов замминистра Минэнерго РФ Дмитрия Исламова журналистам в кулуарах РЭН.
"Мы сохраняем добычу прошлого года… Экспорт плюс 5,5% за 9 месяцев", - ответил он на вопрос об объемах добычи и экспорта угля по итогам девяти месяцев текущего года.
По данным Минэнерго, которые привел Исламов, экспорт угля из России в прошлом году за январь-сентябрь был на уровне 149 миллионов тонн, а в текущем году - 157 миллионов тонн.
Ранее в октябре Исламов заявлял, что добыча угля в России по итогам 9 месяцев сохранилась на уровне 2024 года, составив 321,8 миллиона тонн.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Минэнерго рассчитывает сохранить объемы добычи угля