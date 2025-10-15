https://1prime.ru/20251015/minenergo--863549900.html

Минэнерго оценило объемы экспорта угля

Объем экспорта российского угля в январе-сентябре 2025 года вырос на 5,5%, до 157 миллионов тонн, добыча сохранилась на уровне 2024 года, следует из слов... | 15.10.2025, ПРАЙМ

энергетика

россия

рф

российская энергетическая неделя — 2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем экспорта российского угля в январе-сентябре 2025 года вырос на 5,5%, до 157 миллионов тонн, добыча сохранилась на уровне 2024 года, следует из слов замминистра Минэнерго РФ Дмитрия Исламова журналистам в кулуарах РЭН. "Мы сохраняем добычу прошлого года… Экспорт плюс 5,5% за 9 месяцев", - ответил он на вопрос об объемах добычи и экспорта угля по итогам девяти месяцев текущего года. По данным Минэнерго, которые привел Исламов, экспорт угля из России в прошлом году за январь-сентябрь был на уровне 149 миллионов тонн, а в текущем году - 157 миллионов тонн. Ранее в октябре Исламов заявлял, что добыча угля в России по итогам 9 месяцев сохранилась на уровне 2024 года, составив 321,8 миллиона тонн. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

