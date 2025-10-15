Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго оценило объемы экспорта угля - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251015/minenergo--863549900.html
Минэнерго оценило объемы экспорта угля
Минэнерго оценило объемы экспорта угля - 15.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго оценило объемы экспорта угля
Объем экспорта российского угля в январе-сентябре 2025 года вырос на 5,5%, до 157 миллионов тонн, добыча сохранилась на уровне 2024 года, следует из слов... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:21+0300
2025-10-15T15:21+0300
энергетика
россия
рф
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/82738/24/827382422_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_347aead9fb10fa0dc9be8bcc947d6a43.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем экспорта российского угля в январе-сентябре 2025 года вырос на 5,5%, до 157 миллионов тонн, добыча сохранилась на уровне 2024 года, следует из слов замминистра Минэнерго РФ Дмитрия Исламова журналистам в кулуарах РЭН. "Мы сохраняем добычу прошлого года… Экспорт плюс 5,5% за 9 месяцев", - ответил он на вопрос об объемах добычи и экспорта угля по итогам девяти месяцев текущего года. По данным Минэнерго, которые привел Исламов, экспорт угля из России в прошлом году за январь-сентябрь был на уровне 149 миллионов тонн, а в текущем году - 157 миллионов тонн. Ранее в октябре Исламов заявлял, что добыча угля в России по итогам 9 месяцев сохранилась на уровне 2024 года, составив 321,8 миллиона тонн. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/ugol-863549731.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82738/24/827382422_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_207890055cbaec99e458213f745e9c55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Российская энергетическая неделя — 2025
15:21 15.10.2025
 
Минэнерго оценило объемы экспорта угля

Объем экспорта угля из России в январе-сентябре вырос на 5,5%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПогрузчик на угольном складе
Погрузчик на угольном складе - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Погрузчик на угольном складе
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем экспорта российского угля в январе-сентябре 2025 года вырос на 5,5%, до 157 миллионов тонн, добыча сохранилась на уровне 2024 года, следует из слов замминистра Минэнерго РФ Дмитрия Исламова журналистам в кулуарах РЭН.
"Мы сохраняем добычу прошлого года… Экспорт плюс 5,5% за 9 месяцев", - ответил он на вопрос об объемах добычи и экспорта угля по итогам девяти месяцев текущего года.
По данным Минэнерго, которые привел Исламов, экспорт угля из России в прошлом году за январь-сентябрь был на уровне 149 миллионов тонн, а в текущем году - 157 миллионов тонн.
Ранее в октябре Исламов заявлял, что добыча угля в России по итогам 9 месяцев сохранилась на уровне 2024 года, составив 321,8 миллиона тонн.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Карьер - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Минэнерго рассчитывает сохранить объемы добычи угля
15:21
 
ЭнергетикаРОССИЯРФРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала