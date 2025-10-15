https://1prime.ru/20251015/minenergo-863532249.html

Минэнерго оценило кредиторскую задолженность угольных компаний

2025-10-15T11:11+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем кредиторской задолженности угольных компаний по итогам текущего года составит 1,5 триллиона рублей, заявил замминистра Минэнерго России Дмитрий Исламов на сессии Российской энергетической недели. "Задолженность по кредитам - 1,2 за прошлый год, за полугодие - 1,3… и по году мы оцениваем объем в 1,5 триллиона кредиторскую задолженность", - сказал он. Согласно Росстату, доля убыточных угольных компаний в РФ в январе-июле выросла до 65,4%. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

