Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго оценило кредиторскую задолженность угольных компаний - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251015/minenergo-863532249.html
Минэнерго оценило кредиторскую задолженность угольных компаний
Минэнерго оценило кредиторскую задолженность угольных компаний - 15.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго оценило кредиторскую задолженность угольных компаний
Объем кредиторской задолженности угольных компаний по итогам текущего года составит 1,5 триллиона рублей, заявил замминистра Минэнерго России Дмитрий Исламов на | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T11:11+0300
2025-10-15T11:11+0300
энергетика
россия
финансы
рф
росстат
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861374120_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d22cd9380eb6aceebb6a485422083a46.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем кредиторской задолженности угольных компаний по итогам текущего года составит 1,5 триллиона рублей, заявил замминистра Минэнерго России Дмитрий Исламов на сессии Российской энергетической недели. "Задолженность по кредитам - 1,2 за прошлый год, за полугодие - 1,3… и по году мы оцениваем объем в 1,5 триллиона кредиторскую задолженность", - сказал он. Согласно Росстату, доля убыточных угольных компаний в РФ в январе-июле выросла до 65,4%. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251014/ugol-863486997.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861374120_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_720eb0bd6a4251ec29ea801b6e7cbf3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, росстат, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Росстат, Российская энергетическая неделя — 2025
11:11 15.10.2025
 
Минэнерго оценило кредиторскую задолженность угольных компаний

Минэнерго: задолженность угольных компаний составит 1,5 триллиона рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКедровский угольный разрез
Кедровский угольный разрез - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Кедровский угольный разрез. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем кредиторской задолженности угольных компаний по итогам текущего года составит 1,5 триллиона рублей, заявил замминистра Минэнерго России Дмитрий Исламов на сессии Российской энергетической недели.
"Задолженность по кредитам - 1,2 за прошлый год, за полугодие - 1,3… и по году мы оцениваем объем в 1,5 триллиона кредиторскую задолженность", - сказал он.
Согласно Росстату, доля убыточных угольных компаний в РФ в январе-июле выросла до 65,4%.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Минэнерго объяснило рост спроса на российский уголь в Турции
Вчера, 11:56
 
ЭнергетикаРОССИЯФинансыРФРосстатРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала