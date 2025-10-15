Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Сургутнефтегазе" оценили эффект от обнуления топливного демпфера - 15.10.2025
В "Сургутнефтегазе" оценили эффект от обнуления топливного демпфера
В "Сургутнефтегазе" оценили эффект от обнуления топливного демпфера
2025-10-15T13:04+0300
2025-10-15T13:04+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мораторий на обнуление топливного демпфера стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке России и поддержит нефтеперпереработку, в то время как отмена акциза на дизельное топливо из авиакеросина позволит существенно нарастить объем предложения, сообщил журналистам заместитель гендиректора "Сургутнефтегаза" Николай Киселев. "Положительно повлияет, и в целом сработает на стабилизацию, окажет поддержку нефтеперерабатывающей отрасли", - прокомментировал он в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" эффект от моратория на обнуление демпфера. Кроме того, по его мнению, обнуление акциза на дизельное топливо из авиакеросина, произведенное на мини-НПЗ, "даст существенный объем, увеличит предложение на рынке". Киселев ожидает, что осенью наступит естественный спад потребления на топливном рынке. Это также положительно скажется на ситуации с ценами на топливо. Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Также на этот период отменяются акцизы на дизтопливо, произведенное путем смешения с авиакеросином на мини-НПЗ. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
бизнес, владимир путин, сургутнефтегаз, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Бизнес, Владимир Путин, Сургутнефтегаз, Российская энергетическая неделя — 2025
13:04 15.10.2025
 
© fotolia.com / EdelweissНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / Edelweiss
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мораторий на обнуление топливного демпфера стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке России и поддержит нефтеперпереработку, в то время как отмена акциза на дизельное топливо из авиакеросина позволит существенно нарастить объем предложения, сообщил журналистам заместитель гендиректора "Сургутнефтегаза" Николай Киселев.
"Положительно повлияет, и в целом сработает на стабилизацию, окажет поддержку нефтеперерабатывающей отрасли", - прокомментировал он в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" эффект от моратория на обнуление демпфера.
Кроме того, по его мнению, обнуление акциза на дизельное топливо из авиакеросина, произведенное на мини-НПЗ, "даст существенный объем, увеличит предложение на рынке".
Киселев ожидает, что осенью наступит естественный спад потребления на топливном рынке. Это также положительно скажется на ситуации с ценами на топливо.
Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Также на этот период отменяются акцизы на дизтопливо, произведенное путем смешения с авиакеросином на мини-НПЗ.
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
