https://1prime.ru/20251015/moratoriy--863540995.html

В "Сургутнефтегазе" оценили эффект от обнуления топливного демпфера

В "Сургутнефтегазе" оценили эффект от обнуления топливного демпфера - 15.10.2025, ПРАЙМ

В "Сургутнефтегазе" оценили эффект от обнуления топливного демпфера

Мораторий на обнуление топливного демпфера стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке России и поддержит нефтеперпереработку, в то время как отмена акциза на... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T13:04+0300

2025-10-15T13:04+0300

2025-10-15T13:04+0300

энергетика

бизнес

владимир путин

сургутнефтегаз

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мораторий на обнуление топливного демпфера стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке России и поддержит нефтеперпереработку, в то время как отмена акциза на дизельное топливо из авиакеросина позволит существенно нарастить объем предложения, сообщил журналистам заместитель гендиректора "Сургутнефтегаза" Николай Киселев. "Положительно повлияет, и в целом сработает на стабилизацию, окажет поддержку нефтеперерабатывающей отрасли", - прокомментировал он в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" эффект от моратория на обнуление демпфера. Кроме того, по его мнению, обнуление акциза на дизельное топливо из авиакеросина, произведенное на мини-НПЗ, "даст существенный объем, увеличит предложение на рынке". Киселев ожидает, что осенью наступит естественный спад потребления на топливном рынке. Это также положительно скажется на ситуации с ценами на топливо. Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Также на этот период отменяются акцизы на дизтопливо, произведенное путем смешения с авиакеросином на мини-НПЗ. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".

https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863537773.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владимир путин, сургутнефтегаз, российская энергетическая неделя — 2025