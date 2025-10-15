https://1prime.ru/20251015/moratoriy--863540995.html
В "Сургутнефтегазе" оценили эффект от обнуления топливного демпфера
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мораторий на обнуление топливного демпфера стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке России и поддержит нефтеперпереработку, в то время как отмена акциза на дизельное топливо из авиакеросина позволит существенно нарастить объем предложения, сообщил журналистам заместитель гендиректора "Сургутнефтегаза" Николай Киселев. "Положительно повлияет, и в целом сработает на стабилизацию, окажет поддержку нефтеперерабатывающей отрасли", - прокомментировал он в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" эффект от моратория на обнуление демпфера. Кроме того, по его мнению, обнуление акциза на дизельное топливо из авиакеросина, произведенное на мини-НПЗ, "даст существенный объем, увеличит предложение на рынке". Киселев ожидает, что осенью наступит естественный спад потребления на топливном рынке. Это также положительно скажется на ситуации с ценами на топливо. Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Также на этот период отменяются акцизы на дизтопливо, произведенное путем смешения с авиакеросином на мини-НПЗ. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
