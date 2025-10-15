https://1prime.ru/20251015/moskva-863536502.html
В Москве оценили годовой темп роста экономики
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Годовой темп роста экономики Москвы в 2026–2028 годах будет находиться в диапазоне 2-3%, сообщается на сайте мэра и правительства. "В целом годовой темп роста экономики города в 2026–2028 годах будет находиться в диапазоне 2-3%. В среднесрочной перспективе ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 4%", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, в 2025 году сохранится рост по всем основным показателям социально-экономического развития, что подтверждает высокий уровень устойчивости экономики столицы. Позитивная динамика обеспечена опережающим развитием инфраструктуры, стимулированием инвестиций, созданием мест приложения труда, а также формированием качественной городской среды. "В 2026-2028 годах также прогнозируется сохранение положительной динамики социально-экономического развития Москвы… В 2026 году рост инвестиционной активности составит 2,5%, а с 2027-го ожидается постепенное ускорение до 4-4,5% ежегодно. Поддержку инвестиционной активности будут оказывать внутренний спрос, дальнейшее развитие импортозамещения, стимулирующая бюджетная политика, а также сохранение высокой доли бюджета развития", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что повышенными темпами в 2026-2028 году продолжит развиваться обрабатывающая промышленность - на уровне 7,5% ежегодно. Ожидается, что в 2026-2028 годах розничная торговля и платные услуги населению будут расти умеренными темпами на уровне 1-1,5% и 2-3% соответственно.
