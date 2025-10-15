Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве задержали наркодилера, спрятавшего товар в коробке с конфетами - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251015/moskva-863539549.html
В Москве задержали наркодилера, спрятавшего товар в коробке с конфетами
В Москве задержали наркодилера, спрятавшего товар в коробке с конфетами - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали наркодилера, спрятавшего товар в коробке с конфетами
Полицейские задержали в Москве наркодилера, спрятавшего свой товар в коробке с конфетами, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе столичного... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T12:59+0300
2025-10-15T12:59+0300
происшествия
бизнес
россия
москва
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863539381_0:0:3285:1848_1920x0_80_0_0_c2c040798847ade0fdb007a82aa6f616.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Полицейские задержали в Москве наркодилера, спрятавшего свой товар в коробке с конфетами, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сотрудниками патрульно-постовой службы и уголовного розыска ОМВД России по Басманному району Москвы задержан 19-летний житель Первоуральска, который пытался наладить поставки наркотиков под видом конфет", - рассказали в канале ведомства в Max. В МВД отметили, что бдительному курьеру показалась подозрительной коробка, которую ему передали для доставки. Внутри среди кондитерских изделий он нашёл пакет с мефедроном и вызвал полицию. На видео, опубликованном в Max, пакет с наркотиком был приклеен к внутренней стороне коробки с конфетами Raffaello. "При обыске в съёмной квартире подозреваемого изъято: около 48 граммов кокаина, свыше 420 граммов мефедрона (это особо крупный размер!), электронные весы, вакууматор и упаковка — полный дилерский арсенал", - говорится в сообщении. Правоохранители добавили, что фигурант взят под стражу. Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://1prime.ru/20250826/mvd-861273390.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863539381_387:0:2898:1883_1920x0_80_0_0_38ba11e69818e17ab0858b6cce0625e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, мвд
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МВД
12:59 15.10.2025
 
В Москве задержали наркодилера, спрятавшего товар в коробке с конфетами

Полиция в Москве задержала наркодилера, спрятавшего товар в коробке с конфетами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция в Москве
Полиция в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Полиция в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Полицейские задержали в Москве наркодилера, спрятавшего свой товар в коробке с конфетами, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы и уголовного розыска ОМВД России по Басманному району Москвы задержан 19-летний житель Первоуральска, который пытался наладить поставки наркотиков под видом конфет", - рассказали в канале ведомства в Max.
В МВД отметили, что бдительному курьеру показалась подозрительной коробка, которую ему передали для доставки. Внутри среди кондитерских изделий он нашёл пакет с мефедроном и вызвал полицию.
На видео, опубликованном в Max, пакет с наркотиком был приклеен к внутренней стороне коробки с конфетами Raffaello.
"При обыске в съёмной квартире подозреваемого изъято: около 48 граммов кокаина, свыше 420 граммов мефедрона (это особо крупный размер!), электронные весы, вакууматор и упаковка — полный дилерский арсенал", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что фигурант взят под стражу. Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Полиция пресекла работу группировки дроповодов в Уфе
26 августа, 16:03
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯМОСКВАМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала