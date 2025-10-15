https://1prime.ru/20251015/moskva-863539549.html
В Москве задержали наркодилера, спрятавшего товар в коробке с конфетами
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Полицейские задержали в Москве наркодилера, спрятавшего свой товар в коробке с конфетами, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сотрудниками патрульно-постовой службы и уголовного розыска ОМВД России по Басманному району Москвы задержан 19-летний житель Первоуральска, который пытался наладить поставки наркотиков под видом конфет", - рассказали в канале ведомства в Max. В МВД отметили, что бдительному курьеру показалась подозрительной коробка, которую ему передали для доставки. Внутри среди кондитерских изделий он нашёл пакет с мефедроном и вызвал полицию. На видео, опубликованном в Max, пакет с наркотиком был приклеен к внутренней стороне коробки с конфетами Raffaello. "При обыске в съёмной квартире подозреваемого изъято: около 48 граммов кокаина, свыше 420 граммов мефедрона (это особо крупный размер!), электронные весы, вакууматор и упаковка — полный дилерский арсенал", - говорится в сообщении. Правоохранители добавили, что фигурант взят под стражу. Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
