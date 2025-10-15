https://1prime.ru/20251015/mrot-863524260.html

Комитет Госдумы поддержал проект о повышении МРОТ

Комитет Госдумы поддержал проект о повышении МРОТ - 15.10.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы поддержал проект о повышении МРОТ

Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T09:32+0300

2025-10-15T09:32+0300

2025-10-15T09:32+0300

россия

финансы

рф

госдума

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников. В сопроводительных документах к проекту отмечается, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Уточняется, что медианная зарплата за 2024 год по данным Росстата составляет 56 443 рубля.

https://1prime.ru/20251014/mrot-863496879.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, госдума, росстат