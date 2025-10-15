https://1prime.ru/20251015/mrot-863524260.html
Комитет Госдумы поддержал проект о повышении МРОТ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников. В сопроводительных документах к проекту отмечается, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Уточняется, что медианная зарплата за 2024 год по данным Росстата составляет 56 443 рубля.
