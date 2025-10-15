Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/mvf--863551615.html
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году - 15.10.2025, ПРАЙМ
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году
Уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:48+0300
2025-10-15T15:48+0300
экономика
мировая экономика
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного показателя достигнет уровня 123% мирового ВВП, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Глобальный государственный долг, как прогнозируется, превысит 100% ВВП к 2029 году. При таком сценарии государственный долг достигнет самого высокого уровня с 1948 года… При пятипроцентном риске долг достигнет 123% в 2029 году", - говорится в опубликованном докладе организации. Как отмечается в документе, уровень глобальной долговой нагрузки растет по более высокой и крутой траектории, чем прогнозировалось до пандемии. "В вопросе доходов страны с недостаточным налоговым потенциалом должны стремиться к постепенному повышению налоговых поступлений выше 15% ВВП… К сожалению, более 70 развивающихся стран по-прежнему имеют соотношение налогов к ВВП ниже этого уровня, преимущественно в нестабильных странах и странах с низким уровнем дохода", - добавили в МВФ.
https://1prime.ru/20251015/mvf-863551459.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_9:0:468:344_1920x0_80_0_0_523712dee7c329fc2ff3b7a04fda2366.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, мвф
Экономика, Мировая экономика, МВФ
15:48 15.10.2025
 
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году

МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году до 123% ВВП

© novosti.err.eeМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд
Международный валютный фонд. Архивное фото
© novosti.err.ee
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного показателя достигнет уровня 123% мирового ВВП, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Глобальный государственный долг, как прогнозируется, превысит 100% ВВП к 2029 году. При таком сценарии государственный долг достигнет самого высокого уровня с 1948 года… При пятипроцентном риске долг достигнет 123% в 2029 году", - говорится в опубликованном докладе организации.
Как отмечается в документе, уровень глобальной долговой нагрузки растет по более высокой и крутой траектории, чем прогнозировалось до пандемии.
"В вопросе доходов страны с недостаточным налоговым потенциалом должны стремиться к постепенному повышению налоговых поступлений выше 15% ВВП… К сожалению, более 70 развивающихся стран по-прежнему имеют соотношение налогов к ВВП ниже этого уровня, преимущественно в нестабильных странах и странах с низким уровнем дохода", - добавили в МВФ.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
МВФ: уровень госдолга России будет минимальным среди членов G20
15:48
 
ЭкономикаМировая экономикаМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала