https://1prime.ru/20251015/mvf--863551615.html
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году - 15.10.2025, ПРАЙМ
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году
Уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:48+0300
2025-10-15T15:48+0300
2025-10-15T15:48+0300
экономика
мировая экономика
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного показателя достигнет уровня 123% мирового ВВП, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Глобальный государственный долг, как прогнозируется, превысит 100% ВВП к 2029 году. При таком сценарии государственный долг достигнет самого высокого уровня с 1948 года… При пятипроцентном риске долг достигнет 123% в 2029 году", - говорится в опубликованном докладе организации. Как отмечается в документе, уровень глобальной долговой нагрузки растет по более высокой и крутой траектории, чем прогнозировалось до пандемии. "В вопросе доходов страны с недостаточным налоговым потенциалом должны стремиться к постепенному повышению налоговых поступлений выше 15% ВВП… К сожалению, более 70 развивающихся стран по-прежнему имеют соотношение налогов к ВВП ниже этого уровня, преимущественно в нестабильных странах и странах с низким уровнем дохода", - добавили в МВФ.
https://1prime.ru/20251015/mvf-863551459.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_9:0:468:344_1920x0_80_0_0_523712dee7c329fc2ff3b7a04fda2366.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, мвф
Экономика, Мировая экономика, МВФ
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году до 123% ВВП
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного показателя достигнет уровня 123% мирового ВВП, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Глобальный государственный долг, как прогнозируется, превысит 100% ВВП к 2029 году. При таком сценарии государственный долг достигнет самого высокого уровня с 1948 года… При пятипроцентном риске долг достигнет 123% в 2029 году", - говорится в опубликованном докладе организации.
Как отмечается в документе, уровень глобальной долговой нагрузки растет по более высокой и крутой траектории, чем прогнозировалось до пандемии.
"В вопросе доходов страны с недостаточным налоговым потенциалом должны стремиться к постепенному повышению налоговых поступлений выше 15% ВВП… К сожалению, более 70 развивающихся стран по-прежнему имеют соотношение налогов к ВВП ниже этого уровня, преимущественно в нестабильных странах и странах с низким уровнем дохода", - добавили в МВФ
.
МВФ: уровень госдолга России будет минимальным среди членов G20