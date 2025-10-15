Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ спрогнозировал резкий рост госдолга Украины - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/mvf--863551771.html
МВФ спрогнозировал резкий рост госдолга Украины
МВФ спрогнозировал резкий рост госдолга Украины - 15.10.2025, ПРАЙМ
МВФ спрогнозировал резкий рост госдолга Украины
Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году, говорится в... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:49+0300
2025-10-15T15:49+0300
экономика
мировая экономика
украина
запад
киев
владимир зеленский
сергей марченко
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862147488_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_cc97f8b4f20ab2363bf31d4e0f6ac2ed.jpg
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году, говорится в опубликованном докладе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно представленным табличным значениям, общий размер украинского госдолга увеличится с 89,7% ВВП в 2024 году до 108,6% ВВП в 2025 году. В 2026 году, ожидает МВФ, уровень госдолга Украины продолжит возрастать и составит 110,4% ВВП страны. По прогнозам МВФ, в последующие годы значение показателя начнет снижаться и опустится до отметки 94,1% ВВП в 2030 году. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.
https://1prime.ru/20251015/mvf--863551615.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862147488_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2b98544815f6f3d3b76f8b2654b65f7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, запад, киев, владимир зеленский, сергей марченко, мвф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Марченко, МВФ
15:49 15.10.2025
 
МВФ спрогнозировал резкий рост госдолга Украины

МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины по итогам 2025 года до 108,6% ВВП

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году, говорится в опубликованном докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно представленным табличным значениям, общий размер украинского госдолга увеличится с 89,7% ВВП в 2024 году до 108,6% ВВП в 2025 году.
В 2026 году, ожидает МВФ, уровень госдолга Украины продолжит возрастать и составит 110,4% ВВП страны.
По прогнозам МВФ, в последующие годы значение показателя начнет снижаться и опустится до отметки 94,1% ВВП в 2030 году.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.
Международный валютный фонд
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году
15:48
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДКиевВладимир ЗеленскийСергей МарченкоМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала