МВФ спрогнозировал резкий рост госдолга Украины
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году, говорится в опубликованном докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно представленным табличным значениям, общий размер украинского госдолга увеличится с 89,7% ВВП в 2024 году до 108,6% ВВП в 2025 году.
По прогнозам МВФ, в последующие годы значение показателя начнет снижаться и опустится до отметки 94,1% ВВП в 2030 году.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.