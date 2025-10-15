https://1prime.ru/20251015/mvf--863551938.html

МВФ спрогнозировал рост госдолга России в 2026 году

ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост общего долга России и ее субъектов в 2026 году до уровня 24,8% ВВП с дальнейшим повышением до 32,8% в 2030 году, говорится в опубликованном в среду докладе организации. По оценкам МВФ общий размер федерального и регионального долга РФ увеличится с 20,3% ВВП в 2024 году до 23,1% ВВП по итогам текущего года - это минимальный уровень среди всех государств, относимых к "Большой двадцатке" (G20). В 2026 году фонд ожидает, что значение показателя увеличится до 24,8% ВВП, а к 2030 году поднимется до отметки 32,8% ВВП. Госдолгом в международной практике называется долг центрального правительства. В 2024 году российский госдолг составил 14,5% ВВП. В сентябре прошлого года Минфин России сообщал, что госдолг страны вырастет до 18% ВВП по итогам 2027 года, сохранившись на безопасном уровне ниже 20%. В понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке планируется на безопасном уровне – 1,6% ВВП в 2026 году с дальнейшим снижением, госдолг не превысит 20% ВВП. Уровень безопасности государственного долга каждая страна определяет самостоятельно, в России этот показатель составляет вблизи 20%. При этом Международный валютный фонд считает уровень 60% безопасным.

