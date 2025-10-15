https://1prime.ru/20251015/mvf-863551459.html

МВФ: уровень госдолга России будет минимальным среди членов G20

2025-10-15T15:48+0300

экономика

мировая экономика

финансы

сша

франция

япония

мвф

ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Уровень государственного долга России в текущем году будет минимальным среди всех государств, относимых к “Большой двадцатке” (G20), следует из опубликованного в среду доклада Международного валютного фонда (МВФ). По расчетам организации, общий размер государственного долга России по итогам текущего года составит 23,1% ВВП. Среднее значение показателя для стран G20 с развивающимися экономиками в этом году достигнет значения 78,7% ВВП. Для государств с развитыми экономиками, входящих в объединение, уровень госдолга будет еще выше и достигнет отметки 120,8% ВВП. Уровень госдолга России оценивается МВФ как самый низкий по сравнению с каждым из государств-членов “двадцатки”. Для сравнения, в США показатель в 2025 году достигнет 125% ВВП, во Франции - 116,5%, в Японии - 229,6%, в Бразилии - 91,4%, а в Китае - 96,3%.

