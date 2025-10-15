Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ: уровень госдолга России будет минимальным среди членов G20 - 15.10.2025, ПРАЙМ
МВФ: уровень госдолга России будет минимальным среди членов G20
экономика
мировая экономика
финансы
сша
франция
япония
мвф
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Уровень государственного долга России в текущем году будет минимальным среди всех государств, относимых к “Большой двадцатке” (G20), следует из опубликованного в среду доклада Международного валютного фонда (МВФ). По расчетам организации, общий размер государственного долга России по итогам текущего года составит 23,1% ВВП. Среднее значение показателя для стран G20 с развивающимися экономиками в этом году достигнет значения 78,7% ВВП. Для государств с развитыми экономиками, входящих в объединение, уровень госдолга будет еще выше и достигнет отметки 120,8% ВВП. Уровень госдолга России оценивается МВФ как самый низкий по сравнению с каждым из государств-членов “двадцатки”. Для сравнения, в США показатель в 2025 году достигнет 125% ВВП, во Франции - 116,5%, в Японии - 229,6%, в Бразилии - 91,4%, а в Китае - 96,3%.
мировая экономика, финансы, сша, франция, япония, мвф
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, ФРАНЦИЯ, ЯПОНИЯ, МВФ
15:48 15.10.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Уровень государственного долга России в текущем году будет минимальным среди всех государств, относимых к “Большой двадцатке” (G20), следует из опубликованного в среду доклада Международного валютного фонда (МВФ).
По расчетам организации, общий размер государственного долга России по итогам текущего года составит 23,1% ВВП.
Среднее значение показателя для стран G20 с развивающимися экономиками в этом году достигнет значения 78,7% ВВП. Для государств с развитыми экономиками, входящих в объединение, уровень госдолга будет еще выше и достигнет отметки 120,8% ВВП.
Уровень госдолга России оценивается МВФ как самый низкий по сравнению с каждым из государств-членов “двадцатки”. Для сравнения, в США показатель в 2025 году достигнет 125% ВВП, во Франции - 116,5%, в Японии - 229,6%, в Бразилии - 91,4%, а в Китае - 96,3%.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Глава МВФ предупредила о рисках цифровизации "мира денег"
Вчера, 21:19
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСШАФРАНЦИЯЯПОНИЯМВФ
 
 
