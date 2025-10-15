Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ назвал фактор давления на государственные расходы в Европе
МВФ назвал фактор давления на государственные расходы в Европе
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Рост затрат на оборону - один из факторов давления на государственные расходы в Европе, заявил РИА Новости глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар. "Одним из факторов давления на государственные расходы, на которые мы обращаем внимание, являются именно траты на безопасность и оборону", - ответил Гаспар на вопрос агентства на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя рост европейских оборонных расходов.
мировая экономика, европа, вашингтон, мвф, всемирный банк
Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, ВАШИНГТОН, МВФ, Всемирный банк
16:47 15.10.2025
 
МВФ назвал фактор давления на государственные расходы в Европе

В МВФ назвали рост затрат на оборону факторов давления на госрасходы в ЕС

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
© fotolia.com / moonrun
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Рост затрат на оборону - один из факторов давления на государственные расходы в Европе, заявил РИА Новости глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар.
"Одним из факторов давления на государственные расходы, на которые мы обращаем внимание, являются именно траты на безопасность и оборону", - ответил Гаспар на вопрос агентства на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя рост европейских оборонных расходов.
Международный валютный фонд
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году
Экономика Мировая экономика ЕВРОПА ВАШИНГТОН МВФ Всемирный банк
 
 
