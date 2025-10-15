https://1prime.ru/20251015/mvf-863555834.html
МВФ назвал фактор давления на государственные расходы в Европе
МВФ назвал фактор давления на государственные расходы в Европе
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Рост затрат на оборону - один из факторов давления на государственные расходы в Европе, заявил РИА Новости глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар. "Одним из факторов давления на государственные расходы, на которые мы обращаем внимание, являются именно траты на безопасность и оборону", - ответил Гаспар на вопрос агентства на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя рост европейских оборонных расходов.
МВФ назвал фактор давления на государственные расходы в Европе
