https://1prime.ru/20251015/nato-863563226.html

"Как на Украине". На Западе выразили тревогу возможным конфликтом с Россией

"Как на Украине". На Западе выразили тревогу возможным конфликтом с Россией - 15.10.2025, ПРАЙМ

"Как на Украине". На Западе выразили тревогу возможным конфликтом с Россией

Североатлантический альянс регулярно проводит провокационные действия, пытаясь вынудить Россию к радикальным ответам, отметил в своем посте в социальной сети X... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T20:02+0300

2025-10-15T20:02+0300

2025-10-15T20:02+0300

польша

европа

запад

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Североатлантический альянс регулярно проводит провокационные действия, пытаясь вынудить Россию к радикальным ответам, отметил в своем посте в социальной сети X журналист Томас Фази. "Это совершенно безумные разговоры (о "российской угрозе" — прим.ред.), особенно если учесть, что у России нет оснований для нападения на Польшу или другие европейские страны. Единственная сторона, которая обостряет ситуацию и регулярно угрожает другим, — это НАТО", — считает Фази. На его взгляд, альянс сознательно стремится вызвать Россию на крайние меры, "как было на Украине". Ранее экс-главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес пригрозил нанесением ударов по Севастополю и Калининграду в случае, если Россия атакует Польшу. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что политики стран НАТО "активно хорохорятся".В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс усиливает свои программы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность усилением присутствия военно-политического блока в Европе. Кремль подчеркивает, что Россия не угрожает другим странам, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.

https://1prime.ru/20251015/rossiya-863552119.html

https://1prime.ru/20251015/ryutte-863515704.html

польша

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, европа, запад, сергей лавров, нато