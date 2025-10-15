Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Как на Украине". На Западе выразили тревогу возможным конфликтом с Россией - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/nato-863563226.html
"Как на Украине". На Западе выразили тревогу возможным конфликтом с Россией
"Как на Украине". На Западе выразили тревогу возможным конфликтом с Россией - 15.10.2025, ПРАЙМ
"Как на Украине". На Западе выразили тревогу возможным конфликтом с Россией
Североатлантический альянс регулярно проводит провокационные действия, пытаясь вынудить Россию к радикальным ответам, отметил в своем посте в социальной сети X... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T20:02+0300
2025-10-15T20:02+0300
польша
европа
запад
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Североатлантический альянс регулярно проводит провокационные действия, пытаясь вынудить Россию к радикальным ответам, отметил в своем посте в социальной сети X журналист Томас Фази. "Это совершенно безумные разговоры (о "российской угрозе" — прим.ред.), особенно если учесть, что у России нет оснований для нападения на Польшу или другие европейские страны. Единственная сторона, которая обостряет ситуацию и регулярно угрожает другим, — это НАТО", — считает Фази. На его взгляд, альянс сознательно стремится вызвать Россию на крайние меры, "как было на Украине". Ранее экс-главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес пригрозил нанесением ударов по Севастополю и Калининграду в случае, если Россия атакует Польшу. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что политики стран НАТО "активно хорохорятся".В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс усиливает свои программы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность усилением присутствия военно-политического блока в Европе. Кремль подчеркивает, что Россия не угрожает другим странам, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863552119.html
https://1prime.ru/20251015/ryutte-863515704.html
польша
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, европа, запад, сергей лавров, нато
ПОЛЬША, ЕВРОПА, ЗАПАД, Сергей Лавров, НАТО
20:02 15.10.2025
 
"Как на Украине". На Западе выразили тревогу возможным конфликтом с Россией

Фази: НАТО постоянно угрожает России и провоцировать ее

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Североатлантический альянс регулярно проводит провокационные действия, пытаясь вынудить Россию к радикальным ответам, отметил в своем посте в социальной сети X журналист Томас Фази.
"Это совершенно безумные разговоры (о "российской угрозе" — прим.ред.), особенно если учесть, что у России нет оснований для нападения на Польшу или другие европейские страны. Единственная сторона, которая обостряет ситуацию и регулярно угрожает другим, — это НАТО", — считает Фази.
ВС России - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
"Только не мы". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
15:53
На его взгляд, альянс сознательно стремится вызвать Россию на крайние меры, "как было на Украине".
Ранее экс-главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес пригрозил нанесением ударов по Севастополю и Калининграду в случае, если Россия атакует Польшу. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что политики стран НАТО "активно хорохорятся".
В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс усиливает свои программы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность усилением присутствия военно-политического блока в Европе. Кремль подчеркивает, что Россия не угрожает другим странам, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Журналист обвинил Рютте во лжи о России
03:09
 
ПОЛЬШАЕВРОПАЗАПАДСергей ЛавровНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала