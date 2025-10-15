Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе с иронией отреагировали на заявления генсека НАТО о помощи Киеву - 15.10.2025
На Западе с иронией отреагировали на заявления генсека НАТО о помощи Киеву
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз выразил ироничное отношение к обещаниям генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно военной поддержки Украины, поделившись своими мыслями в социальной сети X. Рютте заявил, что "НАТО увеличит расходы на оборону, активизирует производство вооружений и укрепит поддержку Украины". "Позвольте мне перевести. "Мы (НАТО — прим.ред.) тратим миллиарды ваших налогов на продолжение конфликта, в котором невозможно победить (мы помогли его начать) в крайне коррумпированной стране, которая не входит ни в НАТО, ни в ЕС", — написал Боуз.По мнению России, поставки оружия Украине осложняют процесс урегулирования, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются Россией как законные цели. Кремль указывал, что вооружение Украины западными странами не способствует переговорам и негативно сказывается на ситуации.
22:35 15.10.2025
 
На Западе с иронией отреагировали на заявления генсека НАТО о помощи Киеву

© РИА Новости
Уничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз выразил ироничное отношение к обещаниям генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно военной поддержки Украины, поделившись своими мыслями в социальной сети X.
Рютте заявил, что "НАТО увеличит расходы на оборону, активизирует производство вооружений и укрепит поддержку Украины".
"Позвольте мне перевести. "Мы (НАТО — прим.ред.) тратим миллиарды ваших налогов на продолжение конфликта, в котором невозможно победить (мы помогли его начать) в крайне коррумпированной стране, которая не входит ни в НАТО, ни в ЕС", — написал Боуз.
По мнению России, поставки оружия Украине осложняют процесс урегулирования, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются Россией как законные цели. Кремль указывал, что вооружение Украины западными странами не способствует переговорам и негативно сказывается на ситуации.
