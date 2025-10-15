https://1prime.ru/20251015/nato-863570013.html

На Западе с иронией отреагировали на заявления генсека НАТО о помощи Киеву

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз выразил ироничное отношение к обещаниям генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно военной поддержки Украины, поделившись своими мыслями в социальной сети X. Рютте заявил, что "НАТО увеличит расходы на оборону, активизирует производство вооружений и укрепит поддержку Украины". "Позвольте мне перевести. "Мы (НАТО — прим.ред.) тратим миллиарды ваших налогов на продолжение конфликта, в котором невозможно победить (мы помогли его начать) в крайне коррумпированной стране, которая не входит ни в НАТО, ни в ЕС", — написал Боуз.По мнению России, поставки оружия Украине осложняют процесс урегулирования, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются Россией как законные цели. Кремль указывал, что вооружение Украины западными странами не способствует переговорам и негативно сказывается на ситуации.

