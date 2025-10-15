https://1prime.ru/20251015/novak--863527272.html
Новак оценил влияние геополитической напряженности на энергорынок
2025-10-15T09:58+0300
2025-10-15T09:58+0300
2025-10-15T09:58+0300
энергетика
россия
рф
александр новак
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рост геополитической напряженности, санкции и торговые войны дают мощный толчок для трансформации глобального энергетического рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН). "Важно отметить, мы все это видим: рост геополитической напряженности, санкционное давление, торговые войны - все это повышает риски энергетического обеспечения, в дополнение к тому, что я сказал с точки зрения инвестиций, это является мощным таким толчком к трансформации глобального энергетического рынка", - сказал Новак. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
рф
Новости
ru-RU
россия, рф, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
