https://1prime.ru/20251015/novak--863527272.html

Новак оценил влияние геополитической напряженности на энергорынок

Новак оценил влияние геополитической напряженности на энергорынок - 15.10.2025, ПРАЙМ

Новак оценил влияние геополитической напряженности на энергорынок

Рост геополитической напряженности, санкции и торговые войны дают мощный толчок для трансформации глобального энергетического рынка, сообщил вице-премьер РФ... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T09:58+0300

2025-10-15T09:58+0300

2025-10-15T09:58+0300

энергетика

россия

рф

александр новак

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6503e9b9bca1e65a209e0004125c632a.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рост геополитической напряженности, санкции и торговые войны дают мощный толчок для трансформации глобального энергетического рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН). "Важно отметить, мы все это видим: рост геополитической напряженности, санкционное давление, торговые войны - все это повышает риски энергетического обеспечения, в дополнение к тому, что я сказал с точки зрения инвестиций, это является мощным таким толчком к трансформации глобального энергетического рынка", - сказал Новак. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

https://1prime.ru/20251015/novak-863526814.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025