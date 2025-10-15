https://1prime.ru/20251015/novak-863520331.html

Мир движется к созданию "энергетических крепостей", заявил Новак

Мир движется к созданию "энергетических крепостей", заявил Новак

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировая энергетика движется от глобальной диверсификации поставок энергоресурсов к созданию "энергетических крепостей" со своими правилами, ценами и валютами расчетов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня мы видим фундаментальные изменения старой модели, где энергетическая безопасность обеспечивалась глобальной диверсификацией поставок. Сейчас мир стремительно движется к формированию региональных кластеров - "энергетических крепостей" со своими правилами, ценами и валютами расчетов", - написал Новак в своей колонке в газете "Ведомости", приуроченной к форуму "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Первой по этому сценарию пошла Европа, отказавшись от российских энергоносителей, считает Новак. "Европейцы, по сути, добровольно передали своему заокеанскому партнеру право определять энергетическую политику на своей территории", - написал он. Формированию энергокрепости Россия - АТР способствовали ужесточение торговой политики США и политическое давление на потребителей российских энергоресурсов, продолжил вице-премьер. "Уже сегодня западные СМИ бьют тревогу, сообщая о возобновлении Индией оплаты российской нефти в юанях. В перспективе к этому энергетическому союзу могут примкнуть другие страны Глобального Юга и БРИКС с быстрорастущей экономикой и острой потребностью в доступных углеводородах", - добавил Новак. По его словам, Россия уже заложила надежный фундамент для этого сотрудничества, существенно переориентировав поставки углеводородов на дружественные рынки, в основном в Азию. Так, доля дружественных стран в экспорте российской нефти в 2024 году по сравнению с 2021 годом более чем удвоилась и достигла 94%, доля АТР выросла с 40 до 81%. В 2024 году в АТР была поставлена треть от экспортных объемов российского газа - это более 50 миллиардов кубометров поставок по трубе и в виде сжиженного природного газа (рост более чем в 1,5 раза от уровня 2021 года). "Возврат к прежней глобальной модели в обозримой перспективе маловероятен. Задача сегодня - не ностальгировать, а выстраивать стабильность в этой новой, более фрагментированной реальности", - констатировал Новак.

