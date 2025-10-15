Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о возрождении долгосрочных контрактов в мировой энергетике - 15.10.2025
Новак рассказал о возрождении долгосрочных контрактов в мировой энергетике
Новак рассказал о возрождении долгосрочных контрактов в мировой энергетике

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Долгосрочные контракты на поставки энергоресурсов испытывают сейчас ренессанс, поскольку дают стабильность и предсказуемость как производителям, так и потребителям, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В новой системе безопасности ключевую роль играют долгосрочные контракты. Период доминирования спотовых цен показал свою уязвимость для шоков и спекулятивной волатильности. Мы наблюдаем ренессанс долгосрочных контрактов как надежного инструмента, который гарантирует производителям окупаемость масштабных инвестиций, а потребителям - предсказуемые объемы и цену. Это краеугольный камень стабильности в противовес краткосрочной рыночной конъюнктуре", - написал Новак в своей колонке в газете "Ведомости", приуроченной к форуму "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
В качестве примера долгосрочного сотрудничества Новак привел проекты поставок газа в КНР - "Силу Сибири" и "Дальневосточный маршрут". Такие же продолжительные отношения в области торговли энергоносителями у России сложились со странами СНГ. В Европе, несмотря на все сложности с санкциями, российский газ по долгосрочным контрактам получают Венгрия, Словакия и Сербия.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров в год. "Газпром" и китайская корпорация CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год, а также по "дальневосточному" маршруту - с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
